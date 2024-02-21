Оптична головоломка: лише люди з височенним IQ знайдуть на малюнку рибу

Бачите рибу? Малюнок: Jagran Josh

Кожен бачить, як сім'я збирає яблука, але для більшого потрібен досвідчений гравець. Лише найспостережливіші можуть знайти рибку, заховану в головоломці, лише за 15 секунд.

Завдання запропонувала The Sun.

Оптична головоломка "Рибка"

Щаслива сім'я з дітьми збирають яблука з дерев. У сцені є тварини, що бігають, відра та багато деталей, які ускладнюють пошук риби. Це може здатися легким завданням, але очі обов'язково пропустять важливу деталь через всі ці відвертаючи фактори.

Не забудьте ретельно просканувати кожен куточок цієї головоломки.

Гострота концентрації та уважність майстра головоломок залежить від того, наскільки швидко вам вдасться розгадати загадку.

Головоломки — чудовий спосіб потренувати мозок та розвинути творче мислення. Й головне, що ви можете дізнатися з цієї ілюзії, як мозок та зір координують свої дії.

Якщо ви вклалися у суворий часовий ліміт, то вітаємо найкращого геніального гравця, якому вдалося назвати правильну відповідь.

Якщо ні, то тримайте підказку: уважно роздивіться нижній правий край малюнка.

Правильна відповідь

Після цього завдання пропонуємо розгадати ще дві оптичні ілюзії — тут і тут.