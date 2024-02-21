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Семья собирает урожай в саду — только люди с высоченным IQ найдут на рисунке рыбу

21 февраля 2024 07:00
636d0c48a7a67-anna-tyshchuk-avtor-razdela-astrolohyya-1.jpg - Анна Тищук
Анна Тищук
редактор
Оптическая головоломка: только люди с высоким IQ найдут на рисунке рыбу
Видите рыбу? Рисунок: Jagran Josh
636d0c48a7a67-anna-tyshchuk-avtor-razdela-astrolohyya-1.jpg - Анна Тищук
Анна Тищук
редактор

Каждый видит, как семья собирает яблоки, но для большего нужен опытный игрок. Только самые наблюдательные могут найти рыбку, спрятанную в головоломке, всего за 15 секунд.

Задание предложила The Sun.

Оптическая головоломка "Рыбка"

Семья собирает урожай в саду - только люди с высоченным IQ найдут на рисунке рыбу - фото 1

Счастливая семья с детьми собирают яблоки с деревьев. В сцене есть бегающие животные, ведра и много деталей, которые затрудняют поиск рыбы. Это может показаться легкой задачей, но глаза обязательно пропустят важную деталь из-за всех этих отвлекающих факторов.

Не забудьте тщательно просканировать каждый угол этой головоломки.

Острота концентрации и внимательность мастера головоломок зависит от того, как быстро вам удастся разгадать загадку.

Головоломки — отличный способ потренировать мозг и развить творческое мышление. И главное, что вы можете узнать из этой иллюзии, как мозг и зрение координируют свои действия.

Если вы уложились в суровый временной лимит, то приветствуем лучшего гениального игрока, которому удалось назвать правильный ответ.

Если нет, то держите подсказку: внимательно просмотрите нижний правый край рисунка.

Правильный ответ

Семья собирает урожай в саду - только люди с высоченным IQ найдут на рисунке рыбу - фото 2

После этой задачи предлагаем разгадать еще две оптические иллюзии — здесь и здесь.

мозг
оптическая иллюзия
зрение
интеллект
тест
головоломка

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