Оптическая головоломка: только люди с высоким IQ найдут на рисунке рыбу

Видите рыбу? Рисунок: Jagran Josh

Каждый видит, как семья собирает яблоки, но для большего нужен опытный игрок. Только самые наблюдательные могут найти рыбку, спрятанную в головоломке, всего за 15 секунд.

Задание предложила The Sun.

Оптическая головоломка "Рыбка"

Счастливая семья с детьми собирают яблоки с деревьев. В сцене есть бегающие животные, ведра и много деталей, которые затрудняют поиск рыбы. Это может показаться легкой задачей, но глаза обязательно пропустят важную деталь из-за всех этих отвлекающих факторов.

Не забудьте тщательно просканировать каждый угол этой головоломки.

Острота концентрации и внимательность мастера головоломок зависит от того, как быстро вам удастся разгадать загадку.

Головоломки — отличный способ потренировать мозг и развить творческое мышление. И главное, что вы можете узнать из этой иллюзии, как мозг и зрение координируют свои действия.

Если вы уложились в суровый временной лимит, то приветствуем лучшего гениального игрока, которому удалось назвать правильный ответ.

Если нет, то держите подсказку: внимательно просмотрите нижний правый край рисунка.

Правильный ответ

После этой задачи предлагаем разгадать еще две оптические иллюзии — здесь и здесь.