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Без нее, как без рук — помогите дизайнеру найти швейную машинку

24 февраля 2024 06:59
636d0c48a7a67-anna-tyshchuk-avtor-razdela-astrolohyya-1.jpg - Анна Тищук
Анна Тищук
редактор
Головоломка для тех, кто хочет войти в 2% самых сообразительных — найдите швейную машинку за 8 секунд
Оптическая головоломка, в которой нужно найти швейную машинку. Фото иллюстративное: Mirror
636d0c48a7a67-anna-tyshchuk-avtor-razdela-astrolohyya-1.jpg - Анна Тищук
Анна Тищук
редактор

Разные загадки и головоломки хорошо тренируют нашу память и помогают развивать уровень интеллекта, но далеко не все способны решать эти задачи. Попробуйте себя в новой головоломке, чтобы узнать, являетесь ли вы сообразительным человеком, способным увидеть то, что видит далеко не каждый.

Новини.LIVE делится интересной загадкой.

Оптическая головоломка — найдите швейную машинку за восемь секунд

Перед вами очень яркая картинка, на которой изображена обычная атмосфера в рабочем кабинете дизайнера. На рисунке есть большое количество нитей и тканей разных цветов, ленты для замеров, манекен для одежды, эскизы, ножницы и канцелярский нож, лежащий на полу.

А вот самого главного, что, прежде всего, нужно дизайнеру для выполнения заказов, нет. Речь идет о швейной машинке, которую невозможно найти сразу. По всей вероятности, девушка совсем забыла, куда она ее спрятала, поэтому помогите найти главный инструмент для работы.

Но отыскать швейную машинку вам нужно всего за восемь секунд, поэтому не теряйте времени и начинайте тщательно высматривать ее в каждом уголке рисунка. Итак, смело принимайте этот непростой вызов и докажите, что вы умеете быстро находить вещи.

Поэтому откладывайте все лишнее, перенесите свои дела, установите таймер на восемь секунд и протрите глаза, если это нужно. Если вы точно готовы, желаем вам удачи!

Оптическая головоломка на внимательность
Оптическая головоломка на внимательность. Фото иллюстративное: Mirror

Если вы нашли дизайнеру ее швейную машинку, вы доказали, что является очень внимательным человеком. Но если вы заметили, что восемь секунд уже прошло, а вы еще не нашли этот инструмент, можете посмотреть на ответ.

Правильный ответ — где стоит швейная машинка

Внимательно взгляните на левый уголок рисунка и увидите, что швейная машинка стоит там. Сразу же найти ее не получилось из-за того, что она покрыта тканью.

Правильный ответ на оптическую головоломку
Правильный ответ на оптическую головоломку. Фото иллюстративное: Mirror

Напомним, мы писали о яркой оптической головоломке, где нужно найти морковку.

Раньше мы рассказывали о непростой оптической иллюзии, где нужно отыскать спящую собаку.

Также мы сообщали о летней оптической загадке, в которой нужно найти отличия.

оптическая иллюзия
интеллект
головоломка
загадки

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