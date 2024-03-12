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Профилактика деменции — найдите лилию среди цветов за 16 секунд

12 марта 2024 05:34
636d0c48a7a67-anna-tyshchuk-avtor-razdela-astrolohyya-1.jpg - Анна Тищук
Анна Тищук
редактор
Очень тяжелая оптическая головоломка — найдите лилию среди других цветов за 16 секунд
Оптическая головоломка, где нужно найти лилию. Фото иллюстративное: The Sun
636d0c48a7a67-anna-tyshchuk-avtor-razdela-astrolohyya-1.jpg - Анна Тищук
Анна Тищук
редактор

Каждому человеку после тяжелого рабочего дня всегда хочется отвлечься и отдохнуть, а сделать это можно с помощью разных тестов и головоломок. Если вы хотите испытать свои силы и проверить свой уровень интеллекта, предлагаем вам решить одну головоломку.

Головоломку представили на The Sun.

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Оптическая головоломка — найдите лилию среди роз за 16 секунд

Перед вами яркая картинка, на которой изображено большое количество красивых роз и гортензий. Казалось бы, на этом рисунке ничего, кроме этих цветов, нет, но это далеко не так. На этом изображении спряталась не менее красивая лилия, которую вам, собственно, нужно найти в этой головоломке.

Но сложностью этой загадки является тот факт, что решить ее нужно за 16 секунд. Именно эта головоломка является определенной профилактикой заболевания Альцгеймера, поскольку тренирует вашу память, улучшает внимание и заставляет мозг работать активнее.

Если вы не хотите, чтобы вас поразила эта ужасная болезнь, можете попытаться решить эту головоломку. Но сначала уберите все, что может отвлекать ваше внимание, отложите все срочные дела, протрите глаза и установите таймер на 16 секунд. Итак, если вы готовы, желаем удачи!

Оптическая головоломка на внимательность
Оптическая головоломка на внимательность. Фото иллюстративное: The Sun

Если вам удалось решить эту головоломку, поздравляем, вы очень внимательный и наблюдательный человек. Но если вы не нашли лилию среди других цветов за этот промежуток времени, не огорчайтесь и повторите попытку. К тому же, можете посмотреть на ответ.

Правильный ответ — где нарисована лилия

Внимательно посмотрите на правую часть этого рисунка, и там почти посередине спряталась красивая белая лилия. Именно ее вам и нужно было найти в этой головоломке.

Правильный ответ на оптическую головоломку
Правильный ответ на оптическую головоломку. Фото иллюстративное: The Sun

Напомним, мы писали о нелегкой оптической головоломке, в которой нужно найти три ошибки.

Раньше мы рассказывали об интересной загадке, в которой нужно определиться, кто отец ребенка.

Также мы сообщали о яркой оптической головоломке, где нужно найти швейную машинку.

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