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Звичайна людина навряд чи знайде три помилки на малюнку за 11 секунд

8 березня 2024 05:55
636d0c48a7a67-anna-tyshchuk-avtor-razdela-astrolohyya-1.jpg - Ганна Тищук
Ганна Тищук
редактор
Непроста головоломка для справжніх геніїв — знайдіть 3 помилки за 11 секунд
Оптична головоломка, де потрібно знайти три помилки. Фото ілюстративне: Jagranjosh
636d0c48a7a67-anna-tyshchuk-avtor-razdela-astrolohyya-1.jpg - Ганна Тищук
Ганна Тищук
редактор

Різні ілюстровані головоломки потрібні для того, щоб тренувати свій мозок і розвивати рівень інтелектуальних здібностей. З цією головоломкою може впоратися лише та людина, яка має високий рівень IQ, тому якщо вам цікаво перевірити свої вміння, радимо вам спробувати свої сили.

Головоломку представили на Jagranjosh.

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Оптична головоломка — знайдіть три помилки за 11 секунд

Перед вами звичайна робоча обстановка, яка нічим не відрізняється від інших офісних буденних днів. На малюнку ви можете побачити трьох людей, які працюють у якійсь компанії. У них один робочий стіл на двох і два комп’ютери.

На передньому плані можете побачити жінку, яка просто сидить за своїм робочим столом і щось дивиться у комп’ютері. А на задньому фоні ви бачите одного чоловіка, який сидить на своєму робочому місці, та другого, який прийшов до нього щось запитати.

Але не все так ідеально на цьому зображенні, і вам, власне, потрібно зрозуміти, що не так. Знайдіть три помилки, які допустив художник на цьому малюнку. Однак зробити цам це потрібно лише за 11 секунд, інакше завдання вважатиметься проваленим.

Уважно дивіться на кожну деталь, яка б могла вам допомогти, і використайте всі свої вміння на повну. До того ж краще приберіть все те, що може відволікати, відкладіть справи, протріть очі і не забудьте встановити таймер на 11 секунд. Отже, тепер ви точно готові, тому бажаємо успіхів!

Оптическая головоломка на внимательность
Оптична головоломка на уважність. Фото ілюстративне: Jagranjosh

Якщо вам вдалося розв’язати цю головоломку, це означає, що ви є дуже логічною людиною, здатною помічати дрібниці. Але якщо ви не знайшли жодної помилки або знайшли тільки одну з трьох, можете спробувати ще раз або подивитися на відповідь.

Правильна відповідь — в чому помилки

По-перше, зверніть увагу на чоловіків на задньому фоні. Справа в тому, що один з них замість звичайної ноги має гусячу, а інший одягнув кофту навиворіт. До того ж дівчина, яка сидить на передньому плані, не підключила свою мишку до комп’ютера, а так працювати точно неможливо.

Правильный ответ на оптическую головоломку
Правильна відповідь на оптичну головоломку. Фото ілюстративне: Jagranjosh

Нагадаємо, ми писали про непросту ілюстровану головоломку, в якій потрібно знайти одну помилку. 

Раніше ми розповідали про яскраву оптичну головоломку, в якій потрібно відшукати помилку. 

Також ми повідомляли про нелегку оптичну головоломку, де потрібно знайти заховані окуляри.

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загадки

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