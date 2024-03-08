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Обычный человек вряд ли найдет три ошибки на рисунке за 11 секунд

8 марта 2024 05:55
636d0c48a7a67-anna-tyshchuk-avtor-razdela-astrolohyya-1.jpg - Анна Тищук
Анна Тищук
редактор
Непростая головоломка для настоящих гениев — найдите 3 ошибки за 11 секунд
Оптическая головоломка, где нужно найти три ошибки. Фото иллюстративное: Jagranjosh
636d0c48a7a67-anna-tyshchuk-avtor-razdela-astrolohyya-1.jpg - Анна Тищук
Анна Тищук
редактор

Разные иллюстрированные головоломки необходимы для того, чтобы тренировать свой мозг и развивать уровень интеллектуальных способностей. С этой головоломкой может справиться только человек, имеющий высокий уровень IQ, поэтому если вам интересно проверить свои умения, советуем вам попробовать свои силы.

Головоломку представили на Jagranjosh.

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Оптическая головоломка — найдите три ошибки за 11 секунд

Перед вами обычная рабочая обстановка, которая ничем не отличается от других будничных офисных дней. На рисунке вы можете увидеть трех человек, работающих в какой-то компании. У них один рабочий стол на двоих и два компьютера.

На переднем плане вы можете увидеть женщину, которая просто сидит за своим рабочим столом и что-то смотрит в компьютере. А на заднем фоне вы видите одного мужчину, сидящего на своем рабочем месте, и другого, который пришел к нему что-то спросить.

Но не все так идеально на этом изображении, и вам, собственно, нужно понять, что не так. Найдите три ошибки, допущенные художником на этом рисунке. Однако сделать это нужно всего за 11 секунд, иначе задача будет считаться проваленной.

Внимательно смотрите на каждую деталь, которая могла бы вам помочь, и используйте все свои умения на полную. К тому же лучше уберите все то, что может отвлекать, отложите дела, протрите глаза и не забудьте установить таймер на 11 секунд. Итак, теперь вы точно готовы, поэтому желаем удачи!

Оптическая головоломка на внимательность
Оптическая головоломка на внимательность. Фото иллюстративное: Jagranjosh

Если вам удалось решить эту головоломку, это означает, что вы являетесь очень логичным человеком, способным замечать мелочи. Но если вы не обнаружили ни одной ошибки или нашли только одну из трех, можете попробовать еще раз или посмотреть на ответ.

Правильный ответ — в чем ошибки

Во-первых, обратите внимание на мужчин на заднем фоне. Дело в том, что один из них вместо обычной ноги имеет гусиную, а другой надел кофту наизнанку. К тому же сидящая на переднем плане девушка не подключила свою мышку к компьютеру, а так работать точно невозможно.

Правильный ответ на оптическую головоломку
Правильный ответ на оптическую головоломку. Фото иллюстративное: Jagranjosh

Напомним, мы писали о непростой иллюстрированной головоломке, в которой нужно найти одну ошибку.

Раньше мы рассказывали о яркой оптической головоломке, в которой нужно найти ошибку.

Также мы сообщали о нелегкой оптической головоломке, где нужно найти спрятанные очки.

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