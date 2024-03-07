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Знайдіть помилку на малюнку — лише найпроникливіші здогадаються за шість секунд

7 березня 2024 07:25
636d0c48a7a67-anna-tyshchuk-avtor-razdela-astrolohyya-1.jpg - Ганна Тищук
Ганна Тищук
редактор
Оптична головоломка: лише найпроникливіші швидко знайдуть помилку на малюнку
Де помилка? Малюнок: Bright Side
636d0c48a7a67-anna-tyshchuk-avtor-razdela-astrolohyya-1.jpg - Ганна Тищук
Ганна Тищук
редактор

У звичайній сцені вечірнього чаювання є ледь помітна помилка. Відповідь ховається в деталях — оточенні, подружках та інших елементах зображення.

Головоломку запропонував FreshersLive.

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Знайдіть помилку на малюнку — лише найпроникливіші здогадаються за шість секунд - фото 1

Помилка не впадає в око, але вона видна тим, хто має гостру спостережливість.

Розглядаючи зображення, зверніть увагу на кожен елемент. Чи все в порядку з чашками? Чи є невідповідність на задньому тлі? Можливо, щось здається недоречним з самими подругами.

Ваша проникливість полягає у здатності швидко визначити аномалію, яка може вислизнути від випадкового спостерігача.

Це перевірка спостережливості та когнітивних здібностей, яка підштовхує мислити за межами очевидного. Тож, зануртеся в головоломку, зосередьтеся на деталях і дайте волю своїй думці.

Ви вже знайшли помилку? Якщо ні, то тримайте підказку.

Багато хто може пропустити ледь помітну, але дуже важливу деталь: воду в чайнику. Річ у тім, що вона не може кипіти, адже чайник не стоїть на плиті.

Правильна відповідь

Знайдіть помилку на малюнку — лише найпроникливіші здогадаються за шість секунд - фото 2

Раніше ми пропонували складні оптичні ілюзії — тут і тут.

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