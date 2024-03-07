Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Life arrow Найдите ошибку на рисунке — только самые проницательные догадаются за шесть секунд arrow

Найдите ошибку на рисунке — только самые проницательные догадаются за шесть секунд

7 марта 2024 07:25
636d0c48a7a67-anna-tyshchuk-avtor-razdela-astrolohyya-1.jpg - Анна Тищук
Анна Тищук
редактор
Оптическая головоломка: только самые проницательные быстро найдут ошибку на рисунке
Где ошибка? Рисунок: Bright Side
636d0c48a7a67-anna-tyshchuk-avtor-razdela-astrolohyya-1.jpg - Анна Тищук
Анна Тищук
редактор

В обычной сцене вечернего чаепития есть едва заметная ошибка. Ответ скрывается в деталях – окружении, подружках и других элементах изображения.

Головоломку предложил FreshersLive.

Читайте также:

Оптическая головоломка "Вечернее чаепитие"

Найдите ошибку на рисунке – только самые проницательные догадаются за шесть секунд - фото 1

Ошибка не бросается в глаза, но она видна тем, кто имеет острую наблюдательность.

При рассмотрении изображения обратите внимание на каждый элемент. Все ли в порядке с чашками? Есть ли несоответствие на заднем фоне? Может быть, что-то кажется неуместным с самими подругами.

Ваша проницательность заключается в способности быстро определить аномалию, которая может ускользнуть от случайного наблюдателя.

Это проверка наблюдательности и когнитивных способностей, подталкивающая мыслить за пределами очевидного. Погрузитесь в головоломку, сосредоточьтесь на деталях и дайте волю своему мнению.

Вы уже обнаружили ошибку? Если нет, то держите подсказку.

Многие могут пропустить едва заметную, но очень важную деталь: воду в чайнике. Дело в том, что она не может кипеть, ведь чайник не стоит на плите.

Правильный ответ

Найдите ошибку на рисунке - только самые проницательные догадаются за шесть секунд - фото 2

Ранее мы предлагали сложные оптические иллюзии — здесь и здесь.

мозг
оптическая иллюзия
зрение
интеллект
тест
головоломка

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

19:27 Украинских пенсионеров обяжут стать на военный учет — кого коснется

27 февраля 2024

20:00 В ТЦК придумали способ мобилизовать мужчин, имеющих право на отсрочку

1 марта 2024

12:23 Военные в Донецкой области присвоили и распродали три тонны продуктов, предназначенных для ВСУ

4 марта 2024

00:36 Что делать, если в ТЦК требуют подписать документы об ознакомлении — ответ юриста

29 февраля 2024

13:24 Сколько мужчин готовы мобилизоваться — результаты опроса

Новость с видео

19:27 Лица с инвалидностью в Украине должны подать документы в ТЦК — как это сделать

6 марта 2024

06:10 Индексация пенсий в регионах — где и кому теперь платят на 800 грн больше

5 марта 2024
Новость с фото

16:57 Украинцы публично "разнесли" выступление актеров "Квартала 95"

1 марта 2024

11:11 Нафтогаз предупредил об изменении условий для потребителей с 1 марта

5 марта 2024

17:12 Стало известно, с кем встречается 19-летняя дочь Зеленского