Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Life arrow З цією загадкою не справляються 99% — знайдіть помилку за 5 секунд arrow

З цією загадкою не справляються 99% — знайдіть помилку за 5 секунд

7 березня 2024 05:53
636d0c48a7a67-anna-tyshchuk-avtor-razdela-astrolohyya-1.jpg - Ганна Тищук
Ганна Тищук
редактор
99% не справляються і за хвилину — знайдіть помилку за 5 секунд
Оптична головоломка, де потрібно знайти помилку. Фото ілюстративне: Jagranjosh
636d0c48a7a67-anna-tyshchuk-avtor-razdela-astrolohyya-1.jpg - Ганна Тищук
Ганна Тищук
редактор

Ілюстровані загадки допомагають людині розвивати своє критичне мислення і здібності, які вона має. Якщо ви хочете перевірити, на що ви здатні, пропонуємо вам вирішити одну головоломку, в якій потрібно знайти помилку, тобто, проявити своє вміння помічати деталі.

Головоломку представили на Jagranjosh.

Читайте також:

Оптична головоломка — знайдіть помилку за п’ять секунд

Перед вами, здавалося б, звичайна картинка, на якій зображена життєва ситуація. На малюнку звичайний чоловік сидить вдома, відпочиває і дивиться телевізор. При цьому, живе він, судячи з усього, з двома кішками або котами, які також є на цьому малюнку.

На картинці можна побачити звичайнісіньку маленьку кімнату, гірлянду на стіні, рослини у горщиках, телевізор і тумбу. Чоловік сидить на дивані, а біля нього лежить подушка з ковдрою, якою він, судячи з усього, укривався нещодавно.

Але на цьому зображені є дещо, де припущена помилка, і вам її і потрібно відшукати. Головною складністю цієї загадки є той факт, що вирішити вам її потрібно лише за п’ять секунд. Отже, якщо ви готові виконати це завдання, радимо вам зробити декілька речей.

По-перше, приберіть у бік все те, що може відволікати вашу увагу і відкладіть всі свої термінові справи. А по-друге, протріть очі, щоб краще бачити малюнок, і не забудьте встановити таймер на п’ять секунд. Тож, бажаємо успіхів!

Оптическая головоломка на внимательность
Оптична головоломка на уважність. Фото ілюстративне: Jagranjosh

Якщо вам вдалося вирішити цю головоломку, вітаємо, ви заслужили на те, щоб стати однією з найуважніших людей у світі. Але якщо ви не змогли знайти помилку на цьому зображенні, не засмучуйтеся і спробуйте ще раз, або ж подивіться на відповідь.

Правильна відповідь — де помилка

Якщо ви подивитеся на малюнок, а точніше — на стіл, який стоїть біля дивану, то побачите, що у нього немає однієї ніжки. Це і є помилка, яку потрібно було знайти у цій загадці.

Правильный ответ на оптическую головоломку
Правильна відповідь на оптичну головоломку. Фото ілюстративне: Jagranjosh

Нагадаємо, ми писали про цікаву загадку, в якій потрібно відгадати, де батько дитини. 

Раніше ми розповідали про оптичну головоломку, в якій потрібно знайти заховане кошеня. 

Також ми повідомляли про яскраву оптичну головоломку, де потрібно відшукати швейну машинку. 

оптична ілюзія
головоломка
тест на уважність
загадки

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

19:27 Українських пенсіонерів зобов'яжуть стати на військовий облік — кого торкнеться

27 лютого 2024

20:00 В ТЦК придумали спосіб мобілізувати чоловіків, які мають право на відстрочку

1 березня 2024

12:23 Військові на Донеччині привласнили та розпродали три тонни продуктів, призначених для ЗСУ

4 березня 2024

00:36 Що робити, якщо в ТЦК вимагають підписати документи про ознайомлення — відповідь юриста

29 лютого 2024

13:24 Скільки чоловіків готові мобілізуватися — результати опитування

Новина з відео

19:27 Особи з інвалідністю в Україні мають подати документи до ТЦК — як це зробити

6 березня 2024

06:10 Індексація пенсій в регіонах — де і кому тепер платять на 800 грн більше

1 березня 2024

11:11 Нафтогаз попередив про зміни умов для споживачів з 1 березня

5 березня 2024

17:12 Стало відомо, з ким зустрічається 19-річна донька Зеленського

Новина з фото

16:57 Українці публічно "рознесли" виступ акторів "Кварталу 95"