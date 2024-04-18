Оптична головоломка: допоможіть знайти кактус серед кімнатних рослин за 12 секунд

Де кактус? Малюнок: Tombola

Знадобиться височенний IQ, щоб відшукати кактус серед численних кімнатних рослин за 12 секунд. Головоломка надскладна, тому не варто рвати на собі волосся, якщо рішення не прийде.

Завдання запропонувала The Sun.

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Навіть ті, хто має бездоганну спостережливість, швидше за все, не вкладуться у відведений час.

На малюнку зображений успішний магазин квітів. На вибір пропонується велика кількість різноманітних рослин різних форм, розмірів та кольорів. А чорний кіт та продавчиня додатково відвертають увагу гравців.

Переваги оптичних ілюзій та головоломок

Сприяють розумовій спритності та гнучкості.

Розвивають аналітичне мислення та вміння розв'язувати.

Покращують роботу пам'яті.

Заохочують мислити нестандартно та сприяють розвитку креативності.

Покращують увагу.

Знімають стрес.

Вже знайшли кактус?

Правильна відповідь

Раніше ми пропонували знайти котиків в цікавих оптичних головоломках — тут і тут.