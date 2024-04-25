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Лише геніально уважні люди знайдуть мітлу на брудній підлозі за шість секунд

25 квітня 2024 07:25
636d0c48a7a67-anna-tyshchuk-avtor-razdela-astrolohyya-1.jpg - Ганна Тищук
Ганна Тищук
редактор
Оптична головоломка: лише геніально уважні люди знайдуть мітлу на брудній підлозі
Шукаємо мітлу. Малюнок: Hammonds
636d0c48a7a67-anna-tyshchuk-avtor-razdela-astrolohyya-1.jpg - Ганна Тищук
Ганна Тищук
редактор

Весна — пора прибирання та наведення порядку в оселях. У гравців є лише шість секунд, щоб оглянути безлад на полу та розгадати головоломку.

Завдання запропонувала The Sun.

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Лише геніально уважні люди знайдуть мітлу на брудній підлозі за шість секунд - фото 1

Весною люди починають складати свій зимовий одяг та витягати весняні наряди. У цій головоломці використано найкраще з обох сезонних процесів.

Купу одягу, розкидану на підлозі легко помітити, але чи зможете ви вчасно знайти мітлу? Експерти говорять, що кожен третій гравець взагалі відмовляється від спроб розгадати цю головоломку. Адже вона особливо складна через контрастні яскраві кольори одягу.

Помаранчева футболка та зелені штани могли легко привернути увагу гравця.

Досі не можете знайти мітлу?

Тримайте підказку: рудий колір мітли може бути схожим на предмет одягу в купі.

Правильна відповідь

Лише геніально уважні люди знайдуть мітлу на брудній підлозі за шість секунд - фото 2

Раніше ми пропонували веселі оптичні головоломки — тут і тут.

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