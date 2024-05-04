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На картинці груба помилка — знайдіть її за 5 секунд, якщо вважаєте себе унікумом

4 травня 2024 04:17
636d0c48a7a67-anna-tyshchuk-avtor-razdela-astrolohyya-1.jpg - Ганна Тищук
Ганна Тищук
редактор
Оптична головоломка — лише надзвичайно розумна людина знайде помилку за 5 секунд
Оптична головоломка, де потрібно знайти помилку. Фото ілюстративне: Jagranjosh
636d0c48a7a67-anna-tyshchuk-avtor-razdela-astrolohyya-1.jpg - Ганна Тищук
Ганна Тищук
редактор

Різні головоломки з картинками допомагають покращувати інтелектуальні здібності та вміння швидко вирішувати ті чи інші загадки. Пропонуємо вам перевірити свій рівень IQ у новій головоломці, де потрібно знайти серйозну помилку на картинці.

Головоломку представили на Obozrevatel.

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Головоломка на уважність — знайдіть помилку за п’ять секунд

Перед вами картинка, на якій зображена звичайна робоча атмосфера і чоловік. Він намагається розрахувати час, який йому потрібно витратити на вирішення якоїсь робочої задачі. На картинці також є монітор комп’ютера з клавіатурою, настільний календар і рослина.

Чоловік тримає в руці планшет, на якому вирішив відкрити календар, але є одна доволі груба помилка, якої припустився художник, коли малював цю картинку. Її вам, власне, і потрібно відшукати, але зробити це необхідно лише за п’ять секунд.

Прикладіть максимум зусиль, щоб спробувати вирішити цю головоломку, але спочатку ретельно налаштуйтесь. Спочатку підіть туди, де немає людей, а потім встановіть таймер на п’ять секунд. Отже, якщо ви готові прийняти цей виклик, нам залишається побажати вам удачі!

Оптическая головоломка на уровень интеллекта
Оптична головоломка на рівень інтелекту. Фото ілюстративне: Jagranjosh

Що ж, ви є справжнім розумником, якщо вам вдалося вирішити цю непросту головоломку. Проте, якщо ви так і не зрозуміли, що ж не так на картинці, не падайте духом і спробуйте свої сили ще раз. Якщо ви не хочете більше витрачати на це час, але вам цікаво дізнатися, де ж помилка, ловіть підказку!

Правильна відповідь — де помилка

Зверніть увагу на екран монітору комп’ютера, а також на настільний і мобільний календар. Якщо ви подивитесь на дату, яка вказана, то побачите, що на екрані дата відрізняється від календарної, тому чоловік, ймовірно, не перевів її на своєму комп’ютері.

Правильный ответ на оптическую головоломку
Правильна відповідь на оптичну головоломку. Фото ілюстративне: Jagranjosh

Нагадаємо, ми писали про непросту оптичну головоломку, де потрібно знайти яблуко в кімнаті з мотлохом. 

Раніше ми розповідали про цікаву оптичну загадку, де потрібно знайти відмінності. 

Також ми повідомляли про надважку головоломку, де потрібно знайти полуницю серед листівок.

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