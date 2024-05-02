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Лише унікуми знайдуть три відмінності в милій сцені біля моря

2 травня 2024 07:25
636d0c48a7a67-anna-tyshchuk-avtor-razdela-astrolohyya-1.jpg - Ганна Тищук
Ганна Тищук
редактор
Оптична головоломка: лише унікуми знайдуть три відмінності в сцені біля моря
Бачите відмінності? Малюнок: dumapp
636d0c48a7a67-anna-tyshchuk-avtor-razdela-astrolohyya-1.jpg - Ганна Тищук
Ганна Тищук
редактор

На майже однакових картинках зображено сцену у милу сцену на березі моря, де дівчинка з хлопчиком граються з собакою. Між малюнками є три  відмінності, які потрібно шукати на дітях, собаці, пляжі, морі, хмарах й взагалі скрізь.

Завдання запропонував канал Dumapp.

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Лише унікуми знайдуть три відмінності в милій сцені біля моря - фото 1

Спробуйте знайти три відмінності, хоча це й може бути нелегко з огляду на величезну кількість дрібних деталей на малюнках. Море, пляж, кущі, три персонажі — різниця може ховатися будь-де.

Для дітей час на виконання завдання — 60 секунд, дорослі мають впоратися за 12 секунд.

Користь від головоломок з відмінностями

Це не лише веселий та корисний спосіб провести час, а й можливість розвитку як для дитини, так і для її батьків.

З кожною головоломкою тренуються та виробляються корисні якості:

  • кмітливість;
  • уважність;
  • потяг до пізнання миру;
  • логіка;
  • розумові здібності.

Вже знайшли три відмінності?

Правильна відповідь

Лише унікуми знайдуть три відмінності в милій сцені біля моря - фото 2

Раніше ми пропонували веселі оптичні головоломки на три відмінності — тут і тут.

мозок
оптична ілюзія
зір
інтелект
тест
головоломка

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