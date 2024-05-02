Оптична головоломка: лише унікуми знайдуть три відмінності в сцені біля моря

Бачите відмінності? Малюнок: dumapp

На майже однакових картинках зображено сцену у милу сцену на березі моря, де дівчинка з хлопчиком граються з собакою. Між малюнками є три відмінності, які потрібно шукати на дітях, собаці, пляжі, морі, хмарах й взагалі скрізь.

Завдання запропонував канал Dumapp.

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Спробуйте знайти три відмінності, хоча це й може бути нелегко з огляду на величезну кількість дрібних деталей на малюнках. Море, пляж, кущі, три персонажі — різниця може ховатися будь-де.

Для дітей час на виконання завдання — 60 секунд, дорослі мають впоратися за 12 секунд.

Користь від головоломок з відмінностями

Це не лише веселий та корисний спосіб провести час, а й можливість розвитку як для дитини, так і для її батьків.

З кожною головоломкою тренуються та виробляються корисні якості:

кмітливість;

уважність;

потяг до пізнання миру;

логіка;

розумові здібності.

Вже знайшли три відмінності?

Правильна відповідь

Раніше ми пропонували веселі оптичні головоломки на три відмінності — тут і тут.