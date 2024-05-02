Оптическая головоломка: только уникумы найдут три отличия в сцене у моря

Только уникумы найдут три отличия в милой сцене у моря
На почти одинаковых картинках изображена сцена в милую сцену на берегу моря, где девочка с мальчиком играют с собакой. Между рисунками есть три отличия, которые нужно искать на детях, собаке, пляже, море, облаках и вообще везде.
Задание предложил канал Dumapp.
Оптическая головоломка "На пляже"
Попытайтесь найти три отличия, хотя это и может быть нелегко учитывая огромное количество мелких деталей на рисунках. Море, пляж, кусты, три персонажа — разница может прятаться где угодно.
Для детей время на выполнение задания — 60 секунд, взрослые должны справиться за 12 секунд.
Польза от головоломок с отличиями
Это не только веселый и полезный способ провести время, но и возможность развития как для ребенка, так и его родителей.
С каждой головоломкой тренируются и вырабатываются полезные качества:
- сообразительность;
- внимательность;
- тяга к познанию мира;
- логика;
- умственные способности.
Уже нашли три отличия?
Правильный ответ
Ранее мы предлагали веселые оптические головоломки на три отличия — здесь и здесь.
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