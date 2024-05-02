Оптическая головоломка: только уникумы найдут три отличия в сцене у моря

Видите отличия? Рисунок: dumapp

На почти одинаковых картинках изображена сцена в милую сцену на берегу моря, где девочка с мальчиком играют с собакой. Между рисунками есть три отличия, которые нужно искать на детях, собаке, пляже, море, облаках и вообще везде.

Задание предложил канал Dumapp.

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Попытайтесь найти три отличия, хотя это и может быть нелегко учитывая огромное количество мелких деталей на рисунках. Море, пляж, кусты, три персонажа — разница может прятаться где угодно.

Для детей время на выполнение задания — 60 секунд, взрослые должны справиться за 12 секунд.

Польза от головоломок с отличиями

Это не только веселый и полезный способ провести время, но и возможность развития как для ребенка, так и его родителей.

С каждой головоломкой тренируются и вырабатываются полезные качества:

сообразительность;

внимательность;

тяга к познанию мира;

логика;

умственные способности.

Уже нашли три отличия?

Правильный ответ

Ранее мы предлагали веселые оптические головоломки на три отличия — здесь и здесь.