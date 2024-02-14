Оптическая головоломка: самые сообразительные сразу увидят пять отличий в рисунках

Найдите пять отличий. Рисунок: The Sun.

Две иллюстрации городского пейзажа имеют пять отличий между собой, и обычно люди тратят 20 секунд, чтобы найти их все. Попытайтесь решить задачу вдвое быстрее.

Задание предложила The Sun.

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Сможете найти все отличия за вдвое меньший промежуток времени?

Внимательно присмотритесь к изображенному на заднем плане городскому пейзажу — может, там есть что-то другое?

Осенние деревья стоят вдоль шоссе, возможно, там есть отличие, указывающее на то, что люди обычно не замечают.

Есть ли что-нибудь отличное в такси, возможно, шины?

Светофор намеренно расположен на раздельной полосе, чтобы отвлечь внимание, но, возможно, здесь тоже есть отличия.

Время вышло. Смогли ли вы найти все отличия до того, как секундная стрелка обошла последний круг?

Если вы считаете, что нашли все пять отличий, проверьте свои выводы.

Правильный ответ

Ранее мы предлагали найти отличия — здесь и здесь.