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Швидка не схожа на пожежну — знайдіть ще 4 відмінності між картинками за 5 секунд

14 лютого 2024 07:25
636d0c48a7a67-anna-tyshchuk-avtor-razdela-astrolohyya-1.jpg - Ганна Тищук
Ганна Тищук
редактор
Оптична головоломка: найкмітливіші одразу побачать п'ять відмінностей у малюнках
Знайдіть п'ять відмінностей. Малюнок: Getty
636d0c48a7a67-anna-tyshchuk-avtor-razdela-astrolohyya-1.jpg - Ганна Тищук
Ганна Тищук
редактор

Дві ілюстрації міського пейзажу мають п'ять відмінностей між собою, і зазвичай люди витрачають 20 секунд, щоб знайти їх усі. Спробуйте розв'язати задачу вдвічі швидше.

Завдання запропонувала The Sun.

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Швидка не схожа на пожежну — знайдіть ще 4 відмінності між картинками за 5 секунд - фото 1

Зможете знайти всі відмінності за вдвічі менший проміжок часу?

Уважно придивіться до зображеного на задньому плані міського пейзажу — може там є щось інше?

Осінні дерева стоять уздовж шосе, можливо, там є відмінність, яка вказує на те, що люди зазвичай не помічають.

Чи є щось відмінне в таксі, можливо, шини?

Світлофор навмисно розміщений на роздільній смузі, щоб відвернути увагу, але, можливо, тут теж є відмінності.

Час вийшов. Чи змогли ви знайти всі відмінності до того, як секундна стрілка обійшла останнє коло?

Якщо ви вважаєте, що знайшли всі п'ять відмінностей, перевірте свої висновки.

Правильна відповідь

Швидка не схожа на пожежну — знайдіть ще 4 відмінності між картинками за 5 секунд - фото 2

Раніше ми пропонували знайти відмінності — тут і тут.

мозок
оптична ілюзія
зір
інтелект
тест

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