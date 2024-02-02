Непроста гра-головоломка — у вас є 10 секунд, щоб знайти 3 відмінності

Оптична гра-головоломка, в якій потрібно знайти три відмінності. Фото: FreshersLIVE

Головоломки, в яких потрібно знайти декілька відмінностей між однаковими картинками, дуже добре розвивають мозок і покращують гостроту зору. Якщо вам цікаво перевірити, на що ви здатні, можете вирішити одну оптичну головоломку.

Головоломку представили на FreshersLIVE.

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Оптична головоломка — знайдіть три відмінності за десять секунд

Перед вами дві, здавалося б, однакові картинки, але є дещо, що їх між собою відрізняє. На картинках зображена мила дівчинка, яка перебуває у бібліотеці. Вона тримає у руках книгу і дивиться в камеру, а позаду неї на полицях стоїть велика кількість різних книжок.

Ваша задача — знайти три відмінності між цими двома однаковими картинками. Але на пошук дається лише десять секунд, за які вам потрібно швиденько зрозуміти, чим перша картинка відрізняється від другого зображення.

Отже, якщо ви готові вирішити цю загадку, пропонуємо вам зробити декілька речей. По-перше, приберіть все те, що може відволікати вашу увагу, а по-друге, залиште поки свої справи, щоб сконцентрувати свою увагу на цій грі. Вам залишається тільки встановити таймер на десять секунд.

До того ж, можете протерти свої очі, щоб виразніше бачити, чим відрізняються ці картинки між собою. Тож, якщо ви приймаєте цей виклик, бажаємо успіхів!

Оптична головоломка "Знайди відмінності". Фото ілюстративне: FreshersLIVE

Якщо вам вдалося швидко знайти всі три відмінності, це означає, що ви є справжнім генієм. Але у тому випадку, якщо ви не змогли вирішити цю загадку, не засмучуйтеся і потренуйтеся ще раз. Крім того, можете подивитися на відповідь.

Правильна відповідь — чим перша картинка відрізняється від другої

По-перше, зверніть увагу на книгу, яка стоїть зліва на полиці, — на першій картинці вона червоного кольору, а на другій вона вже жовтогаряча. До того ж, подивіться на комір дівчини, адже на першій картинці він трохи вужчий, ніж на другій.

І нарешті переведіть свої очі на праву полицю з книжками — на першій картинці книга менша за висотою, а на другій вона вже вища.

Знайдені відмінності в головоломці. Фото ілюстративне: FreshersLIVE

Нагадаємо, ми писали про зимову оптичну головоломку, в якій потрібно знайти три відмінності.

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