Непростая игра-головоломка — у вас есть 10 секунд, чтобы найти 3 отличия

Оптическая игра-головоломка, в которой нужно найти три отличия. Фото: FreshersLIVE

Головоломки, в которых нужно найти несколько отличий между одинаковыми картинками, очень хорошо развивают мозг и улучшают остроту зрения. Если вам интересно проверить, на что вы способны, можете решить одну оптическую головоломку.

Головоломку представили на FreshersLIVE.

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Оптическая головоломка — найдите три отличия за десять секунд

Перед вами две, казалось бы, одинаковые картинки, но есть кое-что, что их между собой отличает. На картинках изображена милая девочка, которая находится в библиотеке. Она держит в руках книгу и смотрит в камеру, а позади нее на полках стоит множество разных книг.

Ваша задача — найти три отличия между этими двумя одинаковыми картинками. Но на поиск дается всего десять секунд, за которые вам нужно быстро понять, чем первая картинка отличается от второго изображения.

Итак, если вы готовы решить эту загадку, предлагаем вам сделать несколько вещей. Во-первых, уберите все, что может отвлекать ваше внимание, а во-вторых, оставьте пока свои дела, чтобы сконцентрировать свое внимание на этой игре. Вам остается только установить таймер на десять секунд.

К тому же, можете протереть свои глаза, чтобы отчетливее видеть, чем отличаются эти картинки между собой. Итак, если вы принимаете этот вызов, желаем успехов!

Оптическая головоломка "Найди отличия". Фото иллюстративное: FreshersLIVE

Если вам удалось быстро найти все три отличия, это означает, что вы являетесь настоящим гением. Но в том случае, если вы не смогли решить эту загадку, не огорчайтесь и потренируйтесь снова. Кроме того, можете посмотреть ответ.

Правильный ответ — чем первая картинка отличается от второй

Во-первых, обратите внимание на книгу, стоящую слева на полке, — на первой картинке она красного цвета, а на второй она уже оранжевая. К тому же, посмотрите на ворот девушки, ведь на первой картинке он немного уже, чем на второй.

И, наконец, переведите свои глаза на правую полку с книгами — на первой картинке книга меньше высоты, а на второй она уже выше.

Найденные отличия в головоломке. Фото иллюстративное: FreshersLIVE

Напомним, мы писали о зимней оптической головоломке, в которой нужно найти три отличия.

Раньше мы рассказывали о праздничной оптической головоломке, где нужно найти пять отличий.

Также мы сообщали о яркой оптической головоломке, в которой нужно найти слона.