Оптическая головоломка: только внимательные найдут незаметную разницу между двумя яркими рисунками

Лишь внимательные игроки найдут незаметную разницу между двумя яркими рисунками кошки
Две одинаковые картинки с красивой кошечкой, которая ходит по стене старинного замка. Но между ними есть три отличия — найдите их.
Задание предложил канал Dumapp.
Оптическая головоломка "Котик"
Попытайтесь найти отличия, хотя это и трудно.
Для детей время на выполнение задания — 60 секунд, взрослые должны справиться за 12 секунд. Хотя практика показывает, что дети способны решить эту головоломку быстрее своих родителей.
Польза от головоломок для детей
- Стимулируют мозговую активность.
- Дарят эмоциональное удовольствие и чувство исполненного долга.
- Улучшают память, быстроту мышления и обработку информации.
- Улучшают концентрацию внимания.
- Помогают бороться со скукой.
Также польза головоломки заключается в приучении детей к самостоятельности. Ведь им нужно самим решить эту задачку. А такой навык поможет в будущей взрослой жизни работать над серьезными проектами.
Уже нашли три отличия?
Правильный ответ
Ранее мы предлагали веселые оптические головоломки для сравнения — здесь и здесь.
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