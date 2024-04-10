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Лишь внимательные игроки найдут незаметную разницу между двумя яркими рисунками кошки

10 апреля 2024 07:25
636d0c48a7a67-anna-tyshchuk-avtor-razdela-astrolohyya-1.jpg - Анна Тищук
Анна Тищук
редактор
Оптическая головоломка: только внимательные найдут незаметную разницу между двумя яркими рисунками
Уже видите три отличия? Рисунок: dumapp
636d0c48a7a67-anna-tyshchuk-avtor-razdela-astrolohyya-1.jpg - Анна Тищук
Анна Тищук
редактор

Две одинаковые картинки с красивой кошечкой, которая ходит по стене старинного замка. Но между ними есть три отличия — найдите их.

Задание предложил канал Dumapp.

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Только внимательные игроки найдут незаметную разницу между двумя яркими рисунками кошки - фото 1

Попытайтесь найти отличия, хотя это и трудно.

Для детей время на выполнение задания — 60 секунд, взрослые должны справиться за 12 секунд. Хотя практика показывает, что дети способны решить эту головоломку быстрее своих родителей.

Польза от головоломок для детей

  • Стимулируют мозговую активность.
  • Дарят эмоциональное удовольствие и чувство исполненного долга.
  • Улучшают память, быстроту мышления и обработку информации.
  • Улучшают концентрацию внимания.
  • Помогают бороться со скукой.

Также польза головоломки заключается в приучении детей к самостоятельности. Ведь им нужно самим решить эту задачку. А такой навык поможет в будущей взрослой жизни работать над серьезными проектами.

Уже нашли три отличия?

Правильный ответ

 

Только внимательные игроки найдут незаметную разницу между двумя яркими рисунками кошки - фото 2

Ранее мы предлагали веселые оптические головоломки для сравнения — здесь и здесь.

мозг
оптическая иллюзия
зрение
интеллект
тест
головоломка

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