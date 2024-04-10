Оптическая головоломка: только внимательные найдут незаметную разницу между двумя яркими рисунками

Уже видите три отличия? Рисунок: dumapp

Две одинаковые картинки с красивой кошечкой, которая ходит по стене старинного замка. Но между ними есть три отличия — найдите их.

Задание предложил канал Dumapp.

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Попытайтесь найти отличия, хотя это и трудно.

Для детей время на выполнение задания — 60 секунд, взрослые должны справиться за 12 секунд. Хотя практика показывает, что дети способны решить эту головоломку быстрее своих родителей.

Польза от головоломок для детей

Стимулируют мозговую активность.

Дарят эмоциональное удовольствие и чувство исполненного долга.

Улучшают память, быстроту мышления и обработку информации.

Улучшают концентрацию внимания.

Помогают бороться со скукой.

Также польза головоломки заключается в приучении детей к самостоятельности. Ведь им нужно самим решить эту задачку. А такой навык поможет в будущей взрослой жизни работать над серьезными проектами.

Уже нашли три отличия?

Правильный ответ

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