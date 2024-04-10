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Лише уважні гравці знайдуть непомітну різницю між двома яскравими малюнками кішки

10 квітня 2024 07:25
636d0c48a7a67-anna-tyshchuk-avtor-razdela-astrolohyya-1.jpg - Ганна Тищук
Ганна Тищук
редактор
Оптична головоломка: лише уважні знайдуть непомітну різницю між двома яскравими малюнками
Вже бачите три відмінності? Малюнок: dumapp
636d0c48a7a67-anna-tyshchuk-avtor-razdela-astrolohyya-1.jpg - Ганна Тищук
Ганна Тищук
редактор

Дві однакові картинки з гарною кішечкою, яка ходить по муру старовинного замку. Але між ними є три відмінності — знайдіть їх.

Завдання запропонував канал Dumapp.

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Лише уважні гравці знайдуть непомітну різницю між двома яскравими малюнками кішки - фото 1

Спробуйте знайти відмінності, хоча це й важко.

Для дітей час на виконання завдання — 60 секунд, дорослі мають впоратися за 12 секунд. Хоча практика показує, що діти здатні розв'язати цю головоломку швидше за своїх батьків.

Користь від головоломок для дітей

  • Стимулюють мозкову активність.
  • Дарують емоційне задоволення і почуття виконаного обов'язку.
  • Покращують пам'ять, швидкість мислення та обробку інформації.
  • Покращують концентрацію уваги.
  • Допомагають боротися з нудьгою.

Також користь головоломки полягає в привчанні дітей до самостійності. Адже їм необхідно самим розв'язати цю задачу. А такий навик допоможе у майбутньому дорослому житті працювати над серйозними проєктами.

Вже знайшли три відмінності?

Правильна відповідь

 

Лише уважні гравці знайдуть непомітну різницю між двома яскравими малюнками кішки - фото 2

Раніше ми пропонували веселі оптичні головоломки на порівняння — тут і тут.

мозок
оптична ілюзія
зір
інтелект
тест
головоломка

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