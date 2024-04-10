Оптична головоломка: лише уважні знайдуть непомітну різницю між двома яскравими малюнками

Вже бачите три відмінності? Малюнок: dumapp

Дві однакові картинки з гарною кішечкою, яка ходить по муру старовинного замку. Але між ними є три відмінності — знайдіть їх.

Завдання запропонував канал Dumapp.

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Спробуйте знайти відмінності, хоча це й важко.

Для дітей час на виконання завдання — 60 секунд, дорослі мають впоратися за 12 секунд. Хоча практика показує, що діти здатні розв'язати цю головоломку швидше за своїх батьків.

Користь від головоломок для дітей

Стимулюють мозкову активність.

Дарують емоційне задоволення і почуття виконаного обов'язку.

Покращують пам'ять, швидкість мислення та обробку інформації.

Покращують концентрацію уваги.

Допомагають боротися з нудьгою.

Також користь головоломки полягає в привчанні дітей до самостійності. Адже їм необхідно самим розв'язати цю задачу. А такий навик допоможе у майбутньому дорослому житті працювати над серйозними проєктами.

Вже знайшли три відмінності?

Правильна відповідь

Раніше ми пропонували веселі оптичні головоломки на порівняння — тут і тут.