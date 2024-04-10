Оптична головоломка: лише уважні знайдуть непомітну різницю між двома яскравими малюнками

Лише уважні гравці знайдуть непомітну різницю між двома яскравими малюнками кішки
Дві однакові картинки з гарною кішечкою, яка ходить по муру старовинного замку. Але між ними є три відмінності — знайдіть їх.
Завдання запропонував канал Dumapp.
Оптична головоломка "Котик"
Спробуйте знайти відмінності, хоча це й важко.
Для дітей час на виконання завдання — 60 секунд, дорослі мають впоратися за 12 секунд. Хоча практика показує, що діти здатні розв'язати цю головоломку швидше за своїх батьків.
Користь від головоломок для дітей
- Стимулюють мозкову активність.
- Дарують емоційне задоволення і почуття виконаного обов'язку.
- Покращують пам'ять, швидкість мислення та обробку інформації.
- Покращують концентрацію уваги.
- Допомагають боротися з нудьгою.
Також користь головоломки полягає в привчанні дітей до самостійності. Адже їм необхідно самим розв'язати цю задачу. А такий навик допоможе у майбутньому дорослому житті працювати над серйозними проєктами.
Вже знайшли три відмінності?
Правильна відповідь
Раніше ми пропонували веселі оптичні головоломки на порівняння — тут і тут.
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