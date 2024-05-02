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Лише людина з надздібностями побачить яблуко в кімнаті з мотлохом за 8 секунд

2 травня 2024 07:03
636d0c48a7a67-anna-tyshchuk-avtor-razdela-astrolohyya-1.jpg - Ганна Тищук
Ганна Тищук
редактор
Складна головоломка — спробуйте лише за 8 секунд відшукати яблуко в кімнаті з мотлохом
Оптична ілюзія, де потрібно знайти яблуко. Фото ілюстративне: Jagranjosh
636d0c48a7a67-anna-tyshchuk-avtor-razdela-astrolohyya-1.jpg - Ганна Тищук
Ганна Тищук
редактор

Набридло днями сидіти перед комп’ютером і щодня робити одну й ту саму роботу? Пропонуємо вам розважитися у новій оптичній ілюзії, яка не тільки може поліпшити настрій, а й допоможе розвинути свої інтелектуальні здібності.

Головоломку представили на Jagranjosh.

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Оптична ілюзія — знайдіть яблуко за вісім секунд

Перед вами — яскравий малюнок, на якому зображена геть не прибрана кімната. У ній ви бачите жінку з маленькою дитиною і чоловіка, який радісно їх зустрічає. На зображенні є віник, стілець, коробка з книгами, велика скринька та різні інші предмети.

Серед купи цього мотлоху спробуйте знайти яблуко, яке одразу побачити вдається лише найрозумнішим людям. Але відшукати вам його потрібно лише за вісім секунд. Спробуйте використати всі свої вміння, щоб перевірити рівень інтелекту і гостроту зору.

Але перш, ніж розв’язувати цю головоломку, варто підготуватися до цього. Йдеться про те, щоб сховатися від людей, знайти пристрій і встановити на ньому таймер на вісім секунд. Тепер ви точно готові, тому нам залишається лише побажати вам удачі!

Оптическая иллюзия на проверку уровня IQ
Оптична ілюзія на перевірку рівня IQ. Фото ілюстративне: Jagranjosh

Що ж, вам дійсно пощастило, якщо ви знайшли яблуко за обмежений проміжок часу. Але якщо вам не вдалося вирішити цю задачу, не падайте духом і спробуйте ще раз. Якщо вам не хочеться більше витрачати свій час, ловіть підказку.

Правильна відповідь — де яблуко

Бачите перед собою люстру? А тепер уважно подивіться на її "ніжку", де замість звичайної стоїть яблуко. Але воно стоїть не просто так, а в перегорнутому вигляді, що ще більше ускладнює цю і так непросту задачу.

Правильный ответ на оптическую головоломку
Правильна відповідь на оптичну головоломку. Фото ілюстративне: Jagranjosh

Нагадаємо, ми писали про непросту оптичну ілюзію, де потрібно знайти унікальний кубик. 

Раніше ми розповідали про оптичну головоломку, в якій потрібно відшукати мітлу. 

Також ми повідомляли про головоломку, в якій потрібно знайти декілька відмінностей.

оптична ілюзія
головоломка
тест на уважність
загадки

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