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Лишь человек со сверхспособностями увидит яблоко в комнате с хламом за 8 секунд

2 мая 2024 07:03
636d0c48a7a67-anna-tyshchuk-avtor-razdela-astrolohyya-1.jpg - Анна Тищук
Анна Тищук
редактор
Сложная головоломка — попробуйте всего за 8 секунд отыскать яблоко в комнате с хламом
Оптическая иллюзия, где нужно найти яблоко. Фото иллюстративное: Jagranjosh
636d0c48a7a67-anna-tyshchuk-avtor-razdela-astrolohyya-1.jpg - Анна Тищук
Анна Тищук
редактор

Надоело днями сидеть перед компьютером и каждый день делать одну и ту же работу? Предлагаем вам развлечься в новой оптической иллюзии, которая не только может улучшить настроение, но и поможет развить свои интеллектуальные способности.

Головоломку представили на Jagranjosh.

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Оптическая иллюзия — найдите яблоко за восемь секунд

Перед вами — яркий рисунок, на котором изображена совершенно не убранная комната. В ней вы видите женщину с маленьким ребенком и мужчину, который радостно их встречает. На изображении есть веник, стул, коробка с книгами, большой ящик и другие предметы.

Среди кучи этого хлама попробуйте найти яблоко, которое сразу увидеть удается только самым умным людям. Но отыскать вам его нужно всего за восемь секунд. Попытайтесь использовать все свои умения, чтобы проверить уровень интеллекта и остроту зрения.

Но прежде, чем решать эту головоломку, следует подготовиться к этому. Речь идет о том, чтобы спрятаться от людей, найти устройство и установить на нем таймер на восемь секунд. Теперь вы точно готовы, поэтому нам остается только пожелать вам удачи!

Оптическая иллюзия на проверку уровня IQ
Оптическая иллюзия на проверку уровня IQ. Фото иллюстративное: Jagranjosh

Что ж, вам действительно повезло, если вы нашли яблоко за ограниченный промежуток времени. Но если вам не удалось решить эту задачу, не падайте духом и повторите попытку. Если вам не хочется больше тратить свое время, ловите подсказку.

Правильный ответ — где яблоко

Видите перед собой люстру? А теперь внимательно посмотрите на ее "ножку", где вместо обычной стоит яблоко. Но оно стоит не просто так, а в перевернутом виде, что еще больше усложняет эту и так непростую задачу.

Правильный ответ на оптическую головоломку
Правильный ответ на оптическую головоломку. Фото иллюстративное: Jagranjosh

Напомним, мы писали о непростой оптической иллюзии, где нужно найти уникальный кубик.

Раньше мы рассказывали об оптической головоломке, в которой нужно отыскать метлу.

Также мы сообщали о головоломке, в которой нужно найти несколько отличий.

оптическая иллюзия
головоломка
тест на внимательность
загадки

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