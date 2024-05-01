Естетично красива ілюзія для справжніх талантів — спробуйте за 9 секунд знайти полуницю

Оптична ілюзія, де потрібно знайти полуницю. Фото ілюстративне: УНІАН

Існує доволі симпатична, але дуже непроста оптична ілюзія, яка здатна заплутати будь-кого. Спробуйте знайти полуницю на малюнку за обмежений проміжок часу і доведіть собі, що ви є дуже уважною людиною з високим рівнем інтелекту.

Головоломку представили на "УНІАН".

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Оптична ілюзія — знайдіть полуницю за дев’ять секунд

Перед вами на малюнку величезна купа листівок, на яких зображена красиві сердечки. Проте, серед цих листівок причаїлася і полуниця, яку відшукати вдасться тільки найрозумнішій людині. Спробуйте знайти її, використовуючи всі свої вміння.

Але зробити це вам потрібно лише за дев’ять секунд, що дуже ускладнює цю задачу. Спробуйте відшукати, де ж полуниця, і прикладіть максимум зусиль на те, щоб довести собі, що ви заслуговуєте на звання найрозумнішої людини.

Однак, не поспішайте одразу починати, адже до цього потрібно ретельно підготуватися. Спочатку варто усамітнитися, щоб не відволікатися на сторонні речі, потім потрібно взяти один пристрій для вирішення загадки, а інший — для встановлення таймеру на дев’ять секунд. Тепер ви точно готові, тому бажаємо удачі!

Оптична ілюзія на гостроту зору. Фото ілюстративне: УНІАН

Що ж, вам дуже пощастило, якщо ви знайшли полуницю на малюнку за невеликий проміжок часу. Проте, якщо ви не змогли цього зробити, не засмучуйтеся і спробуйте ще, поки не знайдете ягоду. Якщо ви не хочете витрачати більше свій час, ловіть підказку.

Правильна відповідь — де полуниця

Візуально поділіть цей малюнок на чотири частини і зверніть увагу на ліву нижню. Саме там серед листівок і лежить та сама полуниця, яку вам потрібно було знайти.

Правильна відповідь на оптичну ілюзію. Фото ілюстративне: УНІАН

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