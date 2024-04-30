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Тільки не лякайтеся величезних зубрів — знайдіть метелика за 8 секунд

30 квітня 2024 08:10
636d0c48a7a67-anna-tyshchuk-avtor-razdela-astrolohyya-1.jpg - Ганна Тищук
Ганна Тищук
редактор
Надважка загадка для інтелектуалів — за 8 секунд спробуйте знайти метелика на фото
Оптична головоломка, де потрібно знайти метелика. Фото: УНІАН
636d0c48a7a67-anna-tyshchuk-avtor-razdela-astrolohyya-1.jpg - Ганна Тищук
Ганна Тищук
редактор

Всі люди на цій фотографії бачать одразу трьох зубрів, які стоять посеред галявини на вулиці, і тільки унікальні особистості здатні помітити дещо більше. Спробуйте зрозуміти, чи входите ви до числа цих розумників, у новій оптичній головоломці.

Головоломку представили на "УНІАН".

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Оптична головоломка — знайдіть метелика за вісім секунд

Перед вами звичайна фотографія, на якій можна побачити трьох величезних зубрів. Тварини спокійно пасуться на галявині і навіть не підозрюють, що біля них літає метелик. Знайдіть його за обмежений проміжок часу, щоб перевірити свої здібності.

Але зробити вам це потрібно лише за вісім секунд, адже тільки так можна зрозуміти, чи входите ви до числа справжніх розумників світу. Спробуйте зрозуміти, де ж сховався маленький метелик, який хітро підглядає за великими тваринами.

Однак, не поспішайте одразу ж хапатися за цю задачу, адже потрібно ретельно підготуватися, щоб точно перемогти. Спочатку підіть туди, де немає людей, щоб вони вас не відволікали, а потім візьміть до рук пристрій і встановіть таймер на вісім секунд. Тепер ви точно готові, тому бажаємо вам удачі!

Визуальная головоломка на уровень IQ
Візуальна головоломка на рівень IQ. Фото: УНІАН

Що ж, ви довели собі, що є розумною людиною, якщо помітили на цій фотографії маленького метелика. Проте, якщо ви не змогли це зробити за вісім секунд, не падайте духом і спробуйте ще. Якщо не хочете більше витрачати час, можете подивитися підказку.

Правильна відповідь — де метелик

Уважно подивіться на зубра, який лежить на галявині, і зверніть увагу на його хвіст. Саме там біля нього і причаївся метелик, який, судячи з усього, не хоче визирати, щоб його ніхто не помітив. 

Правильный ответ на визуальную головоломку
Правильна відповідь на візуальну головоломку. Фото: УНІАН

Нагадаємо, ми писали про цікаву оптичну загадку, де потрібно знайти маленького горобця. 

Раніше ми розповідали про непросту головоломку, де потрібно в купі одягу знайти швабру. 

Також ми повідомляли про надважку головоломку, в якій потрібно відшукати цифру серед літер. 

оптична ілюзія
головоломка
тест на уважність
загадки

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