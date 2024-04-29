Оптична головоломка: лише 25% знайшли три відмінності на картинках зі жвавим пуделем

Впоралися лише 25% — знайдіть три відмінності на картинках зі жвавим пуделем
Закінчився дощ, на небі з'явилася веселка, а веселий пудель пострибав по калюжах. Знайдіть три істотні відмінності між майже однаковими малюнками.
Завдання запропонував канал Dumapp.
Оптична головоломка "Пудель"
Знайти три відмінності важко, але ми віримо у вас. Шукати є де: дерево, веселка, кущі, хмари, калюжа і, звичайно ж, пудель.
Дітям на розв'язання головоломки дають 60 секунд, дорослим — 12 секунд.
Користь від головоломок для дітей
- Стимулюють мозкову активність.
- Дарують емоційне задоволення і почуття виконаного обов'язку.
- Покращують пам'ять, швидкість мислення та обробку інформації.
- Покращують концентрацію уваги.
- Допомагають боротися з нудьгою.
Також користь головоломки полягає в привчанні дітей до самостійності. Такий навик допоможе у майбутньому дорослому житті працювати над серйозними проєктами.
Ви вже знайшли три відмінності? А ваші діти?
Правильна відповідь
Раніше ми пропонували веселі оптичні головоломки на відмінності — тут і тут.
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