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Впоралися лише 25% — знайдіть три відмінності на картинках зі жвавим пуделем

29 квітня 2024 07:25
636d0c48a7a67-anna-tyshchuk-avtor-razdela-astrolohyya-1.jpg - Ганна Тищук
Ганна Тищук
редактор
Оптична головоломка: лише 25% знайшли три відмінності на картинках зі жвавим пуделем
Бачите три відмінності? Малюнок: dumapp
636d0c48a7a67-anna-tyshchuk-avtor-razdela-astrolohyya-1.jpg - Ганна Тищук
Ганна Тищук
редактор

Закінчився дощ, на небі з'явилася веселка, а веселий пудель пострибав по калюжах. Знайдіть три істотні відмінності між майже однаковими малюнками.

Завдання запропонував канал Dumapp.

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Впоралися лише 25% — знайдіть три відмінності на картинках зі жвавим пуделем - фото 1

Знайти три відмінності важко, але ми віримо у вас. Шукати є де: дерево, веселка, кущі, хмари, калюжа і, звичайно ж, пудель.

Дітям на розв'язання головоломки дають 60 секунд, дорослим — 12 секунд.

Користь від головоломок для дітей

  • Стимулюють мозкову активність.
  • Дарують емоційне задоволення і почуття виконаного обов'язку.
  • Покращують пам'ять, швидкість мислення та обробку інформації.
  • Покращують концентрацію уваги.
  • Допомагають боротися з нудьгою.

Також користь головоломки полягає в привчанні дітей до самостійності. Такий навик допоможе у майбутньому дорослому житті працювати над серйозними проєктами.

Ви вже знайшли три відмінності? А ваші діти?

Правильна відповідь

Впоралися лише 25% — знайдіть три відмінності на картинках зі жвавим пуделем - фото 2

Раніше ми пропонували веселі оптичні головоломки на відмінності — тут і тут.

мозок
оптична ілюзія
зір
інтелект
тест
головоломка

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