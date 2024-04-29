Оптическая головоломка: только 25% нашли три отличия на картинках с оживленным пуделем

Справились только 25% — найдите три отличия на картинках с бодрым пуделем
29 апреля 2024 07:25
Видите три отличия? Рисунок: dumapp
Кончился дождь, на небе появилась радуга, а веселый пудель попрыгал по лужам. Найдите три существенных отличия между почти одинаковыми рисунками.
Задание предложил канал Dumapp.
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Оптическая головоломка "Пудель"
Найти три отличия трудно, но мы верим в вас. Искать есть, где: дерево, радуга, кусты, облака, лужа и, конечно же, пудель.
Детям на решение головоломки дают 60 секунд, взрослым — 12 секунд.
Польза от головоломок для детей
- Стимулируют мозговую активность.
- Дарят эмоциональное удовольствие и чувство исполненного долга.
- Улучшают память, быстроту мышления и обработку информации.
- Улучшают концентрацию внимания.
- Помогают бороться со скукой.
Также польза головоломки заключается в приучении детей к самостоятельности. Такой навык поможет в будущей взрослой жизни работать над серьезными проектами.
Вы уже нашли три отличия? А ваши дети?
Правильный ответ
Ранее мы предлагали веселые оптические головоломки на отличия — здесь и здесь.
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