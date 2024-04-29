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Справились только 25% — найдите три отличия на картинках с бодрым пуделем

29 апреля 2024 07:25
636d0c48a7a67-anna-tyshchuk-avtor-razdela-astrolohyya-1.jpg - Анна Тищук
Анна Тищук
редактор
Оптическая головоломка: только 25% нашли три отличия на картинках с оживленным пуделем
Видите три отличия? Рисунок: dumapp
636d0c48a7a67-anna-tyshchuk-avtor-razdela-astrolohyya-1.jpg - Анна Тищук
Анна Тищук
редактор

Кончился дождь, на небе появилась радуга, а веселый пудель попрыгал по лужам. Найдите три существенных отличия между почти одинаковыми рисунками.

Задание предложил канал Dumapp.

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Справились только 25% - найдите три отличия на картинках с оживленным пуделем - фото 1

Найти три отличия трудно, но мы верим в вас. Искать есть, где: дерево, радуга, кусты, облака, лужа и, конечно же, пудель.

Детям на решение головоломки дают 60 секунд, взрослым — 12 секунд.

Польза от головоломок для детей

  • Стимулируют мозговую активность.
  • Дарят эмоциональное удовольствие и чувство исполненного долга.
  • Улучшают память, быстроту мышления и обработку информации.
  • Улучшают концентрацию внимания.
  • Помогают бороться со скукой.

Также польза головоломки заключается в приучении детей к самостоятельности. Такой навык поможет в будущей взрослой жизни работать над серьезными проектами.

Вы уже нашли три отличия? А ваши дети?

Правильный ответ

Справились только 25% - найдите три отличия на картинках с оживленным пуделем - фото 2

Ранее мы предлагали веселые оптические головоломки на отличия — здесь и здесь.

мозг
оптическая иллюзия
зрение
интеллект
тест
головоломка

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