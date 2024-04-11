Оптическая иллюзия: люди с высоким IQ найдут отличия на рисунках за 12 секунд

Только люди с высоким IQ найдут отличия на рисунках за 12 секунд
Имеем две почти одинаковые картинки со слоненком, читающим книгу в странном парке старых сухих деревьев. Но между рисунками есть три небольших отличия — найдите их.
Задание предложил канал Dumapp.
Оптическая головоломка "Слоненок"
Попытайтесь найти отличия, хотя это и может быть нелегко, учитывая огромное количество мелких деталей на рисунках.
Для детей время на выполнение задания — 60 секунд, взрослые должны справиться за 12 секунд. Хотя на самом деле дети с еще незаангажированным взглядом могут решить головоломку быстрее родителей.
Польза от головоломок с отличиями
Это не только веселый и полезный способ провести время, но и возможность развития как ребенка, так и его родителей.
С каждой головоломкой тренируются и вырабатываются полезные качества:
- сообразительность;
- внимательность;
- тяга к познанию мира;
- логика;
- умственные способности.
Головоломки приучают детей к самостоятельности, ведь они без помощи родителей пытаются решить задачу. Постепенно формируется хороший навык, который поможет во взрослой жизни.
Уже нашли три отличия?
Правильный ответ
Ранее мы предлагали веселые головоломки на сравнения — здесь и здесь.
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