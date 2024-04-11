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Только люди с высоким IQ найдут отличия на рисунках за 12 секунд

11 апреля 2024 07:25
636d0c48a7a67-anna-tyshchuk-avtor-razdela-astrolohyya-1.jpg - Анна Тищук
Анна Тищук
редактор
Оптическая иллюзия: люди с высоким IQ найдут отличия на рисунках за 12 секунд
Ищем три отличия. Рисунок: dumapp
636d0c48a7a67-anna-tyshchuk-avtor-razdela-astrolohyya-1.jpg - Анна Тищук
Анна Тищук
редактор

Имеем две почти одинаковые картинки со слоненком, читающим книгу в странном парке старых сухих деревьев. Но между рисунками есть три небольших отличия — найдите их.

Задание предложил канал Dumapp.

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Только люди с высоким IQ найдут отличия на рисунках за 12 секунд - фото 1

Попытайтесь найти отличия, хотя это и может быть нелегко, учитывая огромное количество мелких деталей на рисунках.

Для детей время на выполнение задания — 60 секунд, взрослые должны справиться за 12 секунд. Хотя на самом деле дети с еще незаангажированным взглядом могут решить головоломку быстрее родителей.

Польза от головоломок с отличиями

Это не только веселый и полезный способ провести время, но и возможность развития как ребенка, так и его родителей.

С каждой головоломкой тренируются и вырабатываются полезные качества:

  • сообразительность;
  • внимательность;
  • тяга к познанию мира;
  • логика;
  • умственные способности.

Головоломки приучают детей к самостоятельности, ведь они без помощи родителей пытаются решить задачу. Постепенно формируется хороший навык, который поможет во взрослой жизни.

Уже нашли три отличия?

Правильный ответ

Только люди с высоким IQ найдут отличия на рисунках за 12 секунд - фото 2

Ранее мы предлагали веселые головоломки на сравнения — здесь и здесь.

мозг
оптическая иллюзия
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интеллект
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головоломка

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