Оптическая иллюзия: люди с высоким IQ найдут отличия на рисунках за 12 секунд

Ищем три отличия. Рисунок: dumapp

Имеем две почти одинаковые картинки со слоненком, читающим книгу в странном парке старых сухих деревьев. Но между рисунками есть три небольших отличия — найдите их.

Задание предложил канал Dumapp.

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Попытайтесь найти отличия, хотя это и может быть нелегко, учитывая огромное количество мелких деталей на рисунках.

Для детей время на выполнение задания — 60 секунд, взрослые должны справиться за 12 секунд. Хотя на самом деле дети с еще незаангажированным взглядом могут решить головоломку быстрее родителей.

Польза от головоломок с отличиями

Это не только веселый и полезный способ провести время, но и возможность развития как ребенка, так и его родителей.

С каждой головоломкой тренируются и вырабатываются полезные качества:

сообразительность;

внимательность;

тяга к познанию мира;

логика;

умственные способности.

Головоломки приучают детей к самостоятельности, ведь они без помощи родителей пытаются решить задачу. Постепенно формируется хороший навык, который поможет во взрослой жизни.

Уже нашли три отличия?

Правильный ответ

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