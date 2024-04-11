Оптична ілюзія: люди з високим IQ знайдуть відмінності на малюнках за 12 секунд

Лише люди з високим IQ знайдуть відмінності на малюнках за 12 секунд
Маємо дві майже однакові картинки зі слоненятком, яке читає книжку у дивному парку старих сухих дерев. Але між малюнками є три невеличкі відмінності — знайдіть їх.
Завдання запропонував канал Dumapp.
Оптична головоломка "Слоненятко"
Спробуйте знайти відмінності, хоча це й може бути нелегко з огляду на величезну кількість дрібних деталей на малюнках.
Для дітей час на виконання завдання — 60 секунд, дорослі мають впоратися за 12 секунд. Хоча насправді діти зі ще незаангажованим поглядом можуть розв'язати головоломку швидше за батьків.
Користь від головоломок з відмінностями
Це не лише веселий та корисний спосіб провести час, а й можливість розвитку як дитини, так і її батьків.
З кожною головоломкою тренуються та виробляються корисні якості:
- кмітливість;
- уважність;
- потяг до пізнання миру;
- логіка;
- розумові здібності.
Головоломки привчають дітей до самостійності, адже вони без допомоги батьків намагаються розв'язати задачу. Поступово формується гарний навик, який допоможе в дорослому житті.
Вже знайшли три відмінності?
Правильна відповідь
Раніше ми пропонували веселі головоломки на порівняння — тут і тут.
Читайте Новини.LIVE!