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Лише люди з високим IQ знайдуть відмінності на малюнках за 12 секунд

11 квітня 2024 07:25
636d0c48a7a67-anna-tyshchuk-avtor-razdela-astrolohyya-1.jpg - Ганна Тищук
Ганна Тищук
редактор
Оптична ілюзія: люди з високим IQ знайдуть відмінності на малюнках за 12 секунд
Шукаємо три відмінності. Малюнок: dumapp
636d0c48a7a67-anna-tyshchuk-avtor-razdela-astrolohyya-1.jpg - Ганна Тищук
Ганна Тищук
редактор

Маємо дві майже однакові картинки зі слоненятком, яке читає книжку у дивному парку старих сухих дерев. Але між малюнками є три невеличкі відмінності — знайдіть їх.

Завдання запропонував канал Dumapp.

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Лише люди з високим IQ знайдуть відмінності на малюнках за 12 секунд - фото 1

Спробуйте знайти відмінності, хоча це й може бути нелегко з огляду на величезну кількість дрібних деталей на малюнках.

Для дітей час на виконання завдання — 60 секунд, дорослі мають впоратися за 12 секунд. Хоча насправді діти зі ще незаангажованим поглядом можуть розв'язати головоломку швидше за батьків.

Користь від головоломок з відмінностями

Це не лише веселий та корисний спосіб провести час, а й можливість розвитку як дитини, так і її батьків.

З кожною головоломкою тренуються та виробляються корисні якості:

  • кмітливість;
  • уважність;
  • потяг до пізнання миру;
  • логіка;
  • розумові здібності.

Головоломки привчають дітей до самостійності, адже вони без допомоги батьків намагаються розв'язати задачу. Поступово формується гарний навик, який допоможе в дорослому житті.

Вже знайшли три відмінності?

Правильна відповідь

Лише люди з високим IQ знайдуть відмінності на малюнках за 12 секунд - фото 2

Раніше ми пропонували веселі головоломки на порівняння — тут і тут.

мозок
оптична ілюзія
зір
інтелект
тест
головоломка

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