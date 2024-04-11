Оптична ілюзія: люди з високим IQ знайдуть відмінності на малюнках за 12 секунд

Шукаємо три відмінності. Малюнок: dumapp

Маємо дві майже однакові картинки зі слоненятком, яке читає книжку у дивному парку старих сухих дерев. Але між малюнками є три невеличкі відмінності — знайдіть їх.

Завдання запропонував канал Dumapp.

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Спробуйте знайти відмінності, хоча це й може бути нелегко з огляду на величезну кількість дрібних деталей на малюнках.

Для дітей час на виконання завдання — 60 секунд, дорослі мають впоратися за 12 секунд. Хоча насправді діти зі ще незаангажованим поглядом можуть розв'язати головоломку швидше за батьків.

Користь від головоломок з відмінностями

Це не лише веселий та корисний спосіб провести час, а й можливість розвитку як дитини, так і її батьків.

З кожною головоломкою тренуються та виробляються корисні якості:

кмітливість;

уважність;

потяг до пізнання миру;

логіка;

розумові здібності.

Головоломки привчають дітей до самостійності, адже вони без допомоги батьків намагаються розв'язати задачу. Поступово формується гарний навик, який допоможе в дорослому житті.

Вже знайшли три відмінності?

Правильна відповідь

Раніше ми пропонували веселі головоломки на порівняння — тут і тут.