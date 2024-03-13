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Лише 10% знаходять три непомітні відмінності на малюнках — спробуйте себе

13 березня 2024 07:25
636d0c48a7a67-anna-tyshchuk-avtor-razdela-astrolohyya-1.jpg - Ганна Тищук
Ганна Тищук
редактор
Оптична головоломка: лише 10% знаходять три непомітні відмінності на малюнках
Бачите три відмінності? Малюнок: fresherslive.com
636d0c48a7a67-anna-tyshchuk-avtor-razdela-astrolohyya-1.jpg - Ганна Тищук
Ганна Тищук
редактор

На малюнках зображена одна й та сама білочка. Знадобиться зібрати в кулак усю свою спостережливість, щоб знайти три малопомітні відмінності між картинками за 10 секунд.

Завдання запропонував FreshersLive.

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Лише 10% знаходять три непомітні відмінності на малюнках — спробуйте себе - фото 1

Оптичні головоломки кидають виклик нашому сприйняттю й підкреслюють захопливу складність людського зору. Ці дивовижні образи експлуатують процеси інтерпретації мозку, що часто призводить до розбіжностей між реальністю й тим, що ми сприймаємо.

Розглядаючи зображення, зосередьтеся на кожній деталі, від хутра білки до навколишніх елементів. Чи є варіації на фоні або, можливо, зміни в позі білки? Відмінності можуть бути майстерно замасковані, що вимагає гострого ока.

Але якщо ви успішно знайдете всі три відмінності на зображенні білки за 10 секунд, то заслуговуєте на звання видатного спостерігача.

Правильна відповідь

Лише 10% знаходять три непомітні відмінності на малюнках — спробуйте себе - фото 2

Раніше ми пропонували веселі оптичні головоломки на порівняння — тут і тут.

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зір
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