Оптична головоломка: лише затяті автолюбителі знайдуть 6 відмінностей за 10 секунд

Порахуйте відмінності. Малюнок: The Sun

На двох майже однакових малюнках з трьома деревами, ґрунтовою дорогою, червоним пікапом та яскраво-синім небом, різниця не одразу впадає у вічі. Хай там як, але завдання полягає у тому, щоб знайти шість відмінностей за 10 секунд.

Головоломку запропонувала The Sun.

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Чи помічаєте ви якісь відмінності в деревах? Чи, можливо, є відмінності у самих вантажівках?

Лінії настільки ретельно промальовані, що було б легко сказати, що відмінностей немає.

Якщо ви застрягли та не рухаєтеся, то почніть з нижньої частини малюнків.

Чи бачите ви якісь відмінності на камінні?

Тоді подивіться на шини, можливо, там теж є відмінності.

Якщо не шини, то, можливо, днище вантажівки або передня частина?

Ви перевірили задню частину машини? Біля місця з'єднання кузова з кабіною?

Уважно подивіться на бічні дзеркала або лобове скло, а також на фари.

Якщо вам здається, що ви вже помітили всі шість відмінностей, то перевірте себе нижче.

Правильна відповідь

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