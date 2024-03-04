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Два однакових пікапи приховують шість відмінностей — знайдіть їх за 10 секунд

4 березня 2024 07:25
636d0c48a7a67-anna-tyshchuk-avtor-razdela-astrolohyya-1.jpg - Ганна Тищук
Ганна Тищук
редактор
Оптична головоломка: лише затяті автолюбителі знайдуть 6 відмінностей за 10 секунд
Порахуйте відмінності. Малюнок: The Sun
636d0c48a7a67-anna-tyshchuk-avtor-razdela-astrolohyya-1.jpg - Ганна Тищук
Ганна Тищук
редактор

На двох майже однакових малюнках з трьома деревами, ґрунтовою дорогою, червоним пікапом та яскраво-синім небом, різниця не одразу впадає у вічі. Хай там як, але завдання полягає у тому, щоб знайти шість відмінностей за 10 секунд.

Головоломку запропонувала The Sun.

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Два однакових пікапи приховують шість відмінностей — знайдіть їх за 10 секунд - фото 1

Чи помічаєте ви якісь відмінності в деревах? Чи, можливо, є відмінності у самих вантажівках?

Лінії настільки ретельно промальовані, що було б легко сказати, що відмінностей немає.

Якщо ви застрягли та не рухаєтеся, то почніть з нижньої частини малюнків.

Чи бачите ви якісь відмінності на камінні?

Тоді подивіться на шини, можливо, там теж є відмінності.

Якщо не шини, то, можливо, днище вантажівки або передня частина?

Ви перевірили задню частину машини? Біля місця з'єднання кузова з кабіною?

Уважно подивіться на бічні дзеркала або лобове скло, а також на фари.

Якщо вам здається, що ви вже помітили всі шість відмінностей, то перевірте себе нижче.

Правильна відповідь

Два однакових пікапи приховують шість відмінностей — знайдіть їх за 10 секунд - фото 2

Раніше ми пропонували веселі оптичні головоломки на порівняння — тут і тут.

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