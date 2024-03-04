Оптична головоломка: лише затяті автолюбителі знайдуть 6 відмінностей за 10 секунд

Два однакових пікапи приховують шість відмінностей — знайдіть їх за 10 секунд
На двох майже однакових малюнках з трьома деревами, ґрунтовою дорогою, червоним пікапом та яскраво-синім небом, різниця не одразу впадає у вічі. Хай там як, але завдання полягає у тому, щоб знайти шість відмінностей за 10 секунд.
Головоломку запропонувала The Sun.
Оптична головоломка "Два пікапи"
Чи помічаєте ви якісь відмінності в деревах? Чи, можливо, є відмінності у самих вантажівках?
Лінії настільки ретельно промальовані, що було б легко сказати, що відмінностей немає.
Якщо ви застрягли та не рухаєтеся, то почніть з нижньої частини малюнків.
Чи бачите ви якісь відмінності на камінні?
Тоді подивіться на шини, можливо, там теж є відмінності.
Якщо не шини, то, можливо, днище вантажівки або передня частина?
Ви перевірили задню частину машини? Біля місця з'єднання кузова з кабіною?
Уважно подивіться на бічні дзеркала або лобове скло, а також на фари.
Якщо вам здається, що ви вже помітили всі шість відмінностей, то перевірте себе нижче.
Правильна відповідь
Раніше ми пропонували веселі оптичні головоломки на порівняння — тут і тут.
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