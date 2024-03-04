Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Life arrow Два одинаковых пикапа скрывают шесть отличий — найдите их за 10 секунд arrow

Два одинаковых пикапа скрывают шесть отличий — найдите их за 10 секунд

4 марта 2024 07:25
636d0c48a7a67-anna-tyshchuk-avtor-razdela-astrolohyya-1.jpg - Анна Тищук
Анна Тищук
редактор
Оптическая головоломка: только ярые автолюбители найдут 6 отличий за 10 секунд
Считайте отличия. Рисунок: The Sun
636d0c48a7a67-anna-tyshchuk-avtor-razdela-astrolohyya-1.jpg - Анна Тищук
Анна Тищук
редактор

На двух почти одинаковых рисунках с тремя деревьями, грунтовой дорогой, красным пикапом и ярко-синим небом, разница не сразу бросается в глаза. Как бы там ни было, но задача состоит в том, чтобы найти шесть отличий за 10 секунд.

Головоломку предложила The Sun.

Читайте также:

Оптическая головоломка "Два пикапа"

Два одинаковых пикапа скрывают шесть отличий - найдите их за 10 секунд - фото 1

Замечаете ли вы какие-нибудь отличия в деревьях? Или, возможно, есть отличия в самих грузовиках?

Линии настолько тщательно прорисованы, что было бы легко сказать, что отличий нет.

Если вы застряли и не двигаетесь, начните с нижней части рисунков.

Видите ли вы какие-то отличия на камнях?

Посмотрите на шины, возможно, там тоже есть отличия.

Если не шины, может быть, днище грузовика или передняя часть?

Вы проверили заднюю часть машины? У места соединения кузова с кабиной?

Внимательно посмотрите на боковые зеркала или лобовое стекло, а также фары.

Если вам кажется, что вы уже заметили все шесть отличий, то проверьте себя ниже.

Правильный ответ

Два одинаковых пикапа скрывают шесть отличий - найдите их за 10 секунд - фото 2

Ранее мы предлагали веселые оптические головоломки для сравнения — здесь и здесь.

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

19:27 Украинских пенсионеров обяжут стать на военный учет — кого коснется

27 февраля 2024

20:00 В ТЦК придумали способ мобилизовать мужчин, имеющих право на отсрочку

1 марта 2024

12:23 Военные в Донецкой области присвоили и распродали три тонны продуктов, предназначенных для ВСУ

29 февраля 2024

13:24 Сколько мужчин готовы мобилизоваться — результаты опроса

Новость с видео

19:27 Лица с инвалидностью в Украине должны подать документы в ТЦК — как это сделать

1 марта 2024

11:11 Нафтогаз предупредил об изменении условий для потребителей с 1 марта

06:30Су-57 — зачем Россия начала использовать на войне новейшие самолеты

20 февраля 2024

20:36 Кто получит отсрочку от мобилизации в марте 2024 года — полный перечень

Новость с видео

04:17 Мясистые и сладкие помидоры будете собирать ведрами — какой сорт посадить в 2024 году

29 февраля 2024
Новость с видео

21:48 Чем следует обработать яблони после зимы — урожай будет чистым и богатым