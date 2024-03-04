Оптическая головоломка: только ярые автолюбители найдут 6 отличий за 10 секунд

Считайте отличия. Рисунок: The Sun

На двух почти одинаковых рисунках с тремя деревьями, грунтовой дорогой, красным пикапом и ярко-синим небом, разница не сразу бросается в глаза. Как бы там ни было, но задача состоит в том, чтобы найти шесть отличий за 10 секунд.

Головоломку предложила The Sun.

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Замечаете ли вы какие-нибудь отличия в деревьях? Или, возможно, есть отличия в самих грузовиках?

Линии настолько тщательно прорисованы, что было бы легко сказать, что отличий нет.

Если вы застряли и не двигаетесь, начните с нижней части рисунков.

Видите ли вы какие-то отличия на камнях?

Посмотрите на шины, возможно, там тоже есть отличия.

Если не шины, может быть, днище грузовика или передняя часть?

Вы проверили заднюю часть машины? У места соединения кузова с кабиной?

Внимательно посмотрите на боковые зеркала или лобовое стекло, а также фары.

Если вам кажется, что вы уже заметили все шесть отличий, то проверьте себя ниже.

Правильный ответ

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