Оптическая головоломка: только ярые автолюбители найдут 6 отличий за 10 секунд

Два одинаковых пикапа скрывают шесть отличий — найдите их за 10 секунд
На двух почти одинаковых рисунках с тремя деревьями, грунтовой дорогой, красным пикапом и ярко-синим небом, разница не сразу бросается в глаза. Как бы там ни было, но задача состоит в том, чтобы найти шесть отличий за 10 секунд.
Головоломку предложила The Sun.
Оптическая головоломка "Два пикапа"
Замечаете ли вы какие-нибудь отличия в деревьях? Или, возможно, есть отличия в самих грузовиках?
Линии настолько тщательно прорисованы, что было бы легко сказать, что отличий нет.
Если вы застряли и не двигаетесь, начните с нижней части рисунков.
Видите ли вы какие-то отличия на камнях?
Посмотрите на шины, возможно, там тоже есть отличия.
Если не шины, может быть, днище грузовика или передняя часть?
Вы проверили заднюю часть машины? У места соединения кузова с кабиной?
Внимательно посмотрите на боковые зеркала или лобовое стекло, а также фары.
Если вам кажется, что вы уже заметили все шесть отличий, то проверьте себя ниже.
Правильный ответ
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