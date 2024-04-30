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Только не пугайтесь огромных зубров — найдите бабочку за 8 секунд

30 апреля 2024 08:10
636d0c48a7a67-anna-tyshchuk-avtor-razdela-astrolohyya-1.jpg - Анна Тищук
Анна Тищук
редактор
Сверхтяжелая загадка для интеллектуалов — за 8 секунд попробуйте найти бабочку на фото
Оптическая головоломка, где нужно найти бабочку. Фото: УНИАН
636d0c48a7a67-anna-tyshchuk-avtor-razdela-astrolohyya-1.jpg - Анна Тищук
Анна Тищук
редактор

Все люди на этой фотографии видят сразу трех зубров, стоящих посреди лужайки на улице, и только уникальные личности способны заметить кое-что большее. Попытайтесь понять, входите ли вы в число этих умников, в новой оптической головоломке.

Головоломку представили на "УНИАН".

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Оптическая головоломка — найдите бабочку за восемь секунд

Перед вами обычная фотография, на которой можно увидеть трех огромных зубров. Животные спокойно пасутся на лужайке и даже не подозревают, что возле них летает бабочка. Найдите ее за ограниченный период времени, чтобы проверить свои способности.

Но сделать вам это нужно всего за восемь секунд, ведь только так можно понять, входите ли вы в число настоящих умников мира. Попытайтесь понять, где же спряталась маленькая бабочка, которая хитро подглядывает за крупными животными.

Однако, не торопитесь сразу же хвататься за эту задачу, ведь нужно тщательно подготовиться, чтобы точно победить. Сначала пойдите туда, где нет людей, чтобы они вас не отвлекали, затем возьмите в руки устройство и установите таймер на восемь секунд. Теперь вы точно готовы, потому желаем вам удачи!

Визуальная головоломка на уровень IQ
Визуальная головоломка на уровень IQ. Фото: УНИАН

Что ж, вы доказали себе, что умный человек, если заметили на этой фотографии маленькую бабочку. Однако, если вы не смогли это сделать за восемь секунд, не падайте духом и попробуйте еще. Если вы не хотите больше тратить время, можете посмотреть подсказку.

Правильный ответ — где бабочка

Внимательно посмотрите на лежащего на лужайке зубра и обратите внимание на его хвост. Там возле него и притаилась бабочка, которая, судя по всему, не хочет выглядывать, чтобы ее никто не заметил.

Правильный ответ на визуальную головоломку
Правильный ответ на визуальную головоломку. Фото: УНИАН

Напомним, мы писали об интересной оптической загадке, где нужно найти маленького воробья.

Раньше мы рассказывали о непростой головоломке, где нужно в куче одежды найти швабру.

Также мы сообщали о сверхтяжелой головоломке, в которой нужно найти цифру среди букв.

оптическая иллюзия
головоломка
тест на внимательность
загадки

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