Загадка для надзвичайно розумних людей — за 9 секунд знайдіть горобця серед бакланів

Оптична головоломка, де потрібно знайти горобця. Фото: УНІАН

У світі є безліч різних загадок, які здатні розвивати інтелектуальні здібності і покращувати гостроту зору. Наприклад, існує одна головоломка, за допомогою якої можна перевірити, чи потрібно вам покращувати свій рівень IQ, чи він вже високий.

Головоломку представили на "УНІАН".

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Оптична головоломка — знайдіть горобця серед бакланів за дев’ять секунд

Перед собою ви можете побачити звичайну фотографію, на якій є незвичайне дерево. На цьому дереві сидить декілька бакланів — один розташувався на гілці, ще декілька сидять в гнізді, а ось один птах вирішив полетіти кудись.

Серед них причаївся маленький горобець, який хитро злився з деревом на цій фотографії. Спробуйте знайти цю хитру маленьку пташку всього за дев’ять секунд і отримайте подарунок — надзвичайно високий рівень інтелектуальних здібностей і дуже гострий зір.

Долучіть до розв’язування цієї головоломки всі свої здібності, але спочатку зробіть дещо важливо. Спочатку візьміть якийсь пристрій, на якому вам буде зручно розгадувати цю загадку, потім сховайтесь від людей, щоб вони вас не відволікали, а після цього встановіть таймер на дев’ять секунд. Що ж, тепер ви точно готові, тому бажаємо удачі!

Візуальна загадка на рівень IQ. Фото: УНІАН

Отже, якщо ви швидко і без проблем побачили на цій фотографії маленького горобця, це означає, що ви є дуже розумною людиною. Проте, якщо вам не вдалося це зробити за дев’ять секунд, не засмучуйтеся і спробуйте ще раз. Або ж ви можете подивитися, де ж заховався горобчик.

Правильна відповідь — де горобець

Уважно подивіться на самий низ цієї фотографії, а саме — на одне з гнізд трохи нижче бакланів. Там трохи ліворуч і сидить горобець, який злився з гілками, тому його важко одразу помітити.

Правильна відповідь на оптичну загадку. Фото: УНІАН

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