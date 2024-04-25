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У теплій дружній атмосфері захований пензлик — знайдіть його за 8 секунд

25 квітня 2024 07:24
636d0c48a7a67-anna-tyshchuk-avtor-razdela-astrolohyya-1.jpg - Ганна Тищук
Ганна Тищук
редактор
Загадка для людей з високим IQ — за 8 секунд відшукайте пензлик на малюнку
Оптична головоломка, де потрібно знайти пензлик за 8 секунд. Фото ілюстративне: Jagranjosh
636d0c48a7a67-anna-tyshchuk-avtor-razdela-astrolohyya-1.jpg - Ганна Тищук
Ганна Тищук
редактор

Є одна надважка, але дуже цікава оптична головоломка, яка здатна перевірити ваші інтелектуальні здібності. Якщо ви готові до цього виклику, радимо вам не втрачати час і якомога скоріше взяти участь у розв’язанні цієї загадки.

Головоломку представили на Jagranjosh.

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Оптична головоломка — знайдіть пензлик за вісім секунд

Перед собою ви можете побачити дуже теплий малюнок, на якому зображені друзі і сім’ї. Хтось малює на дошці, а інші вгадують, що зображено, хтось грає у шахи, в когось справжнє задоволення від гри у баскетбол, а дехто пригощає стареньку чашкою чаю або кави. 

Але це не просто малюнок, це оптична загадка, де вам потрібно відшукати пензлик, який дуже ретельно замаскований на зображенні. Спробуйте вирішити цю головоломку за вісім секунд, прикладаючи максимум зусиль і застосовуючи всі свої вміння.

Якщо ви вважається себе справжнім сміливцем, який готовий на цей виклик, радимо спробувати. Але перед цим краще заховайтеся від усіх, візьміть до рук пристрій для таймеру на вісім секунд і починайте дивитися на кожен куточок цього малюнку. Отже, бажаємо успіхів!

Оптическая загадка на внимательность
Оптична загадка на уважність. Фото ілюстративне: Jagranjosh

Що ж, ви є дійсно уважною людиною, якщо вам вдалося знайти цей пензлик. Але якщо ви не встигли це зробити за вісім секунд, не падайте духом і спробуйте ще. Якщо ви не хочете більше витрачати час, можете подивитися, де ж насправді захований пензлик.

Правильна відповідь — де пензлик

Уважно подивіться на хлопчика, який стоїть біля дошки і щось на ній малює. А тепер зверніть увагу на місце над його головою — саме там і намальований пензлик, який замаскований так, що тільки найуважніші його помітять.

Правильный ответ на оптическую головоломку
Правильна відповідь на оптичну головоломку. Фото ілюстративне: Jagranjosh

Нагадаємо, ми писали про оптичну головоломку, де потрібно знайти зозулю на галявині. 

Раніше ми розповідали про головоломку, де серед безлічі квітів потрібно знайти кактус. 

Також ми повідомляли про непросту головоломку, де потрібно відшукати унікальну гілку бананів.

оптична ілюзія
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тест на уважність
загадки

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