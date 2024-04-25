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В теплой дружеской атмосфере спрятана кисточка — найдите ее за 8 секунд

25 апреля 2024 07:24
636d0c48a7a67-anna-tyshchuk-avtor-razdela-astrolohyya-1.jpg - Анна Тищук
Анна Тищук
редактор
Загадка для людей с высоким IQ — за 8 секунд отыщите кисточку на рисунке
Оптическая головоломка, где нужно найти кисточку за 8 секунд. Фото иллюстративное: Jagranjosh
636d0c48a7a67-anna-tyshchuk-avtor-razdela-astrolohyya-1.jpg - Анна Тищук
Анна Тищук
редактор

Есть одна сверхтяжелая, но очень интересная оптическая головоломка, которая способна проверить ваши интеллектуальные способности. Если вы готовы к этому вызову, рекомендуем вам не терять время и как можно скорее принять участие в решении этой загадки.

Головоломку представили на Jagranjosh.

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Оптическая головоломка — найдите кисточку за восемь секунд

Перед собой вы можете увидеть очень теплый рисунок, на котором изображены друзья и семьи. Кто-то рисует на доске, а другие угадывают, что изображено, кто-то играет в шахматы, у кого-то настоящее удовольствие от игры в баскетбол, а некоторые угощают старушку чашкой чая или кофе.

Но это не просто рисунок, это оптическая загадка, где вам нужно отыскать кисточку, которая очень тщательно замаскирована на изображении. Попытайтесь решить эту головоломку за восемь секунд, прикладывая максимум усилий и применяя все свои умения.

Если вы считаете себя настоящим храбрецом, который готов на этот вызов, советуем попробовать. Но перед этим лучше спрячьтесь ото всех, возьмите в руки устройство для таймера на восемь секунд и начинайте смотреть на каждый уголок этого рисунка. Итак, желаем удачи!

Оптическая загадка на внимательность
Оптическая загадка на внимательность. Фото иллюстративное: Jagranjosh

Что ж, вы действительно внимательный человек, если вам удалось найти эту кисточку. Но если вы не успели это сделать за восемь секунд, не унывайте и попробуйте еще. Если вы не хотите больше тратить время, можете посмотреть, где же на самом деле спрятана кисточка.

Правильный ответ — где кисточка

Внимательно посмотрите на мальчика, который стоит у доски и что-то на ней рисует. А теперь обратите внимание на место над его головой — именно там и нарисована кисточка, которая замаскирована так, что только самые внимательные ее заметят.

Правильный ответ на оптическую головоломку
Правильный ответ на оптическую головоломку. Фото иллюстративное: Jagranjosh

Напомним, мы писали об оптической головоломке, где нужно найти кукушку на лужайке.

Раньше мы рассказывали о головоломке, где среди множества цветов нужно найти кактус.

Также мы сообщали о непростой головоломке, где нужно найти уникальную ветвь бананов.

оптическая иллюзия
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