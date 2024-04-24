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Лише один з 10 легко знаходить на малюнку дві однакові машини за п'ять секунд

24 квітня 2024 07:25
636d0c48a7a67-anna-tyshchuk-avtor-razdela-astrolohyya-1.jpg - Ганна Тищук
Ганна Тищук
редактор
Оптична головоломка: знайдіть на малюнку дві однакові машини за 5 секунд
Бачите однакові авто? Малюнок: the-sun.com
636d0c48a7a67-anna-tyshchuk-avtor-razdela-astrolohyya-1.jpg - Ганна Тищук
Ганна Тищук
редактор

Більшості гравців потрібно 10 секунд, щоб знайти два однакових авто на цій картинці. Але люди з дуже високим IQ впораються удвічі швидше.

Завдання запропонував The Sun.

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Оптична головоломка "Два автомобілі"

 

Лише один з 10 легко знаходять на малюнку дві однакові машини за п'ять секунд - фото 1

Дуже важко шукати будь-що, коли знаходишся під тиском часу. Втім, ми віримо у вас, тому вмикайте таймер на телефоні та розпочинайте пошуки.

Тандем найгострішого зору з найсильнішим розумом має чудові шанси на успіх. Якщо використаєте свої ключові навички, перемога у грі буде за вами.

На малюнку зображенні чотири ряди машин по чотири зелених авто в кожному. Причому між деякими з них є помітні відмінності. Хоча гарантовано можемо сказати, що два автомобілі абсолютно однакові.

Якщо важко визначити, які з авто ідентичні, можемо дати невелику підказку, яка допоможе розв'язати головоломку. Одна з машин, яку ви шукаєте, точно знаходиться у верхньому ряду.

Якщо ви все ще не можете знайти ці два автомобілі, то сумувати не варто. По-перше, це лише гра. По-друге, ми покажемо рішення.

Правильна відповідь

 

Лише один з 10 легко знаходять на малюнку дві однакові машини за п'ять секунд - фото 2

Раніше ми пропонували веселі оптичні головоломки з автомобілями — тут і тут.

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