Оптична головоломка: допоможіть знайти не схожий на інші автомобіль за 10 секунд

Яке авто зайве? Малюнок: fresherslive.com

Здається, що на малюнку зображено 42 абсолютно однакових автомобілів. Але, це оманливе враження — одна машина дуже відрізняється від інших.

Завдання запропонував FreshersLive.

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Оптична ілюзія "Автомобіль"

Гаслом оптичних ілюзій може бути відомий вислів: "Зовнішність може бути оманливою". Щоб розв'язати оптичні головоломки потрібно дивитися глибше.

Хитрі картини змушують багато думати над ними, щоб зрозуміти, що саме в них заховано. Потрібно витратити трохи часу й уважно усе роздивитися.

Ви зможете добре розбиратися в кольорах, візерунках і міркуваннях, якщо будете регулярно практикувати оптичні ілюзії. Це об'єднає ваш зір і навички мислення.

У цій оптичній ілюзії захований дивний автомобіль. Вам потрібно знайти його за 10 секунд.

Спробуйте відшукати машину у кожному куточку малюнка. Іноді буде важко знайти розгадку, адже об'єкт часто захований у важкодоступному для огляду місці.

Ви знайшли несхожий на інші автомобіль?

Якщо ні, то не сумуйте, ми покажемо рішення.

Правильна відповідь

Раніше ми пропонували оптичні головоломки з транспортними засобами — тут і тут.