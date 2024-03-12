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Лише автомобільний геній знайде машину, яка відрізняється від інших за 10 секунд

12 березня 2024 07:25
636d0c48a7a67-anna-tyshchuk-avtor-razdela-astrolohyya-1.jpg - Ганна Тищук
Ганна Тищук
редактор
Оптична головоломка: допоможіть знайти не схожий на інші автомобіль за 10 секунд
Яке авто зайве? Малюнок: fresherslive.com
636d0c48a7a67-anna-tyshchuk-avtor-razdela-astrolohyya-1.jpg - Ганна Тищук
Ганна Тищук
редактор

Здається, що на малюнку зображено 42 абсолютно однакових автомобілів. Але, це оманливе враження — одна машина дуже відрізняється від інших.

Завдання запропонував FreshersLive.

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Лише автомобільний геній знайде машину, яка відрізняється від інших за 10 секунд - фото 1

Гаслом оптичних ілюзій може бути відомий вислів: "Зовнішність може бути оманливою". Щоб розв'язати оптичні головоломки потрібно дивитися глибше.

Хитрі картини змушують багато думати над ними, щоб зрозуміти, що саме в них заховано. Потрібно витратити трохи часу й уважно усе роздивитися.

Ви зможете добре розбиратися в кольорах, візерунках і міркуваннях, якщо будете регулярно практикувати оптичні ілюзії. Це об'єднає ваш зір і навички мислення.

У цій оптичній ілюзії захований дивний автомобіль. Вам потрібно знайти його за 10 секунд.

Спробуйте відшукати машину у кожному куточку малюнка. Іноді буде важко знайти розгадку, адже об'єкт часто захований у важкодоступному для огляду місці.

Ви знайшли несхожий на інші автомобіль?

Якщо ні, то не сумуйте, ми покажемо рішення.

Правильна відповідь

Лише автомобільний геній знайде машину, яка відрізняється від інших за 10 секунд - фото 2

Раніше ми пропонували оптичні головоломки з транспортними засобами — тут і тут.

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оптична ілюзія
зір
інтелект
тест
головоломка

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