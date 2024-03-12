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Только автомобильный гений найдет машину, отличающуюся от других за 10 секунд

12 марта 2024 07:25
636d0c48a7a67-anna-tyshchuk-avtor-razdela-astrolohyya-1.jpg - Анна Тищук
Анна Тищук
редактор
Оптическая головоломка: помогите найти непохожий на другие автомобиль за 10 секунд
Какой автомобиль лишний? Рисунок: fresherslive.com
636d0c48a7a67-anna-tyshchuk-avtor-razdela-astrolohyya-1.jpg - Анна Тищук
Анна Тищук
редактор

Кажется, что на рисунке изображено 42 совершенно одинаковых автомобиля. Но это обманчивое впечатление — одна машина очень отличается от других.

Задание предложил FreshersLive.

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Только автомобильный гений найдет машину, отличающуюся от других за 10 секунд - фото 1

Лозунгом оптических иллюзий может быть известное выражение: "Внешность может быть обманчивой". Чтобы решить оптические головоломки, нужно смотреть глубже.

Хитрые картины заставляют много думать над ними, чтобы понять, что именно в них спрятано. Надо потратить немного времени и внимательно все рассмотреть.

Вы сможете хорошо разбираться в цветах, узорах и рассуждениях, если регулярно будете практиковать оптические иллюзии. Это объединит ваше зрение и навыки мышления.

В этой оптической иллюзии спрятан удивительный автомобиль. Вам нужно найти его через 10 секунд.

Попытайтесь отыскать машину в каждом уголке рисунка. Иногда будет трудно найти разгадку, ведь объект часто спрятан в труднодоступном для осмотра месте.

Вы нашли непохожий на другие автомобиль?

Если нет, то не унывайте, мы покажем решение.

Правильный ответ

Только автомобильный гений найдет машину, которая отличается от других за 10 секунд - фото 2

Ранее мы предлагали оптические головоломки с транспортными средствами — здесь и здесь.

мозг
оптическая иллюзия
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