Оптическая головоломка: помогите найти непохожий на другие автомобиль за 10 секунд

Какой автомобиль лишний? Рисунок: fresherslive.com

Кажется, что на рисунке изображено 42 совершенно одинаковых автомобиля. Но это обманчивое впечатление — одна машина очень отличается от других.

Задание предложил FreshersLive.

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Оптическая иллюзия "Автомобиль"

Лозунгом оптических иллюзий может быть известное выражение: "Внешность может быть обманчивой". Чтобы решить оптические головоломки, нужно смотреть глубже.

Хитрые картины заставляют много думать над ними, чтобы понять, что именно в них спрятано. Надо потратить немного времени и внимательно все рассмотреть.

Вы сможете хорошо разбираться в цветах, узорах и рассуждениях, если регулярно будете практиковать оптические иллюзии. Это объединит ваше зрение и навыки мышления.

В этой оптической иллюзии спрятан удивительный автомобиль. Вам нужно найти его через 10 секунд.

Попытайтесь отыскать машину в каждом уголке рисунка. Иногда будет трудно найти разгадку, ведь объект часто спрятан в труднодоступном для осмотра месте.

Вы нашли непохожий на другие автомобиль?

Если нет, то не унывайте, мы покажем решение.

Правильный ответ

Ранее мы предлагали оптические головоломки с транспортными средствами — здесь и здесь.