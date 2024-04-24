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Лишь один из 10 легко находит на рисунке две одинаковые машины за пять секунд

24 апреля 2024 07:25
636d0c48a7a67-anna-tyshchuk-avtor-razdela-astrolohyya-1.jpg - Анна Тищук
Анна Тищук
редактор
Оптическая головоломка: найдите на рисунке две одинаковые машины за 5 секунд
Видите одинаковые автомобили? Рисунок: the-sun.com
636d0c48a7a67-anna-tyshchuk-avtor-razdela-astrolohyya-1.jpg - Анна Тищук
Анна Тищук
редактор

Большинству игроков нужно 10 секунд, чтобы найти два одинаковых автомобиля на этой картинке. Но люди с очень высоким IQ справятся вдвое быстрее.

Задание предложил The Sun.

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Только один из 10 легко находят на рисунке две одинаковые машины за пять секунд - фото 1

Очень трудно искать что угодно, когда находишься под давлением времени. Впрочем, мы верим в вас, поэтому включайте таймер на телефоне и начинайте поиски.

Тандем острейшего зрения с сильнейшим умом имеет отличные шансы на успех. Если вы используете свои ключевые навыки, победа в игре будет за вами.

На рисунке изображены четыре ряда машин по четыре зеленых авто в каждом. Причем между некоторыми из них есть заметные отличия. Хотя гарантированно можем сказать, что два автомобиля абсолютно одинаковы.

Если трудно определить, какие из авто идентичны, можем дать небольшую подсказку, которая поможет решить головоломку. Одна из машин, которую вы ищете, точно находится в верхнем ряду.

Если вы все еще не можете найти эти два автомобиля, то унывать не стоит. Во-первых, это только игра. Во-вторых, мы покажем решение.

Правильный ответ

 

Только один из 10 легко находят на рисунке две одинаковые машины за пять секунд - фото 2

Ранее мы предлагали веселые оптические головоломки с автомобилями — здесь и здесь.

мозг
оптическая иллюзия
зрение
интеллект
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головоломка

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