Оптическая головоломка: найдите на рисунке две одинаковые машины за 5 секунд

Видите одинаковые автомобили? Рисунок: the-sun.com

Большинству игроков нужно 10 секунд, чтобы найти два одинаковых автомобиля на этой картинке. Но люди с очень высоким IQ справятся вдвое быстрее.

Задание предложил The Sun.

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Оптическая головоломка "Два автомобиля"

Очень трудно искать что угодно, когда находишься под давлением времени. Впрочем, мы верим в вас, поэтому включайте таймер на телефоне и начинайте поиски.

Тандем острейшего зрения с сильнейшим умом имеет отличные шансы на успех. Если вы используете свои ключевые навыки, победа в игре будет за вами.

На рисунке изображены четыре ряда машин по четыре зеленых авто в каждом. Причем между некоторыми из них есть заметные отличия. Хотя гарантированно можем сказать, что два автомобиля абсолютно одинаковы.

Если трудно определить, какие из авто идентичны, можем дать небольшую подсказку, которая поможет решить головоломку. Одна из машин, которую вы ищете, точно находится в верхнем ряду.

Если вы все еще не можете найти эти два автомобиля, то унывать не стоит. Во-первых, это только игра. Во-вторых, мы покажем решение.

Правильный ответ

Ранее мы предлагали веселые оптические головоломки с автомобилями — здесь и здесь.