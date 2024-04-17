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Хтось відірвав один банан — знайдіть унікальну гілку за 7 секунд

17 квітня 2024 05:45
636d0c48a7a67-anna-tyshchuk-avtor-razdela-astrolohyya-1.jpg - Ганна Тищук
Ганна Тищук
редактор
Візуальна загадка для найкмітливіших — знайдіть унікальну гілку бананів за 7 секунд
Візуальна головоломка, де треба знайти унікальну гілку бананів. Фото ілюстративне: УНІАН
636d0c48a7a67-anna-tyshchuk-avtor-razdela-astrolohyya-1.jpg - Ганна Тищук
Ганна Тищук
редактор

Рахуєте години до кінця робочого дня і не знаєте, чим себе відволікти, щоб якомога швидше сплинув час? Пропонуємо вам поліпшити собі настрій у новій візуальній головоломці, де потрібно здогадатися, яка з безлічі гілок бананів відрізняється від решти.

Головоломку представили на "УНІАН".

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Візуальна головоломка — знайдіть унікальну гілку бананів за сім секунд

Якщо ви подивитеся на картинку, то побачите, що на ній зображена величезна купа віток бананів. Всі вони є ідентичними, і тільки одна гілка відрізняється від решти. Спробуйте зрозуміти, яка гілка є унікальною, але на це вам дається лише сім секунд.

Увімкніть всі свої здібності, щоб вирішити цю доволі нелегку візуальну загадку. Спробуйте не втратити свій погляд, навіть якщо вам здається, що неможливо дивитися на щось одне, коли воно серед повністю однакових речей. 

Однак, перш, ніж почати розв’язувати цю задачу, радимо вам зробити декілька простих, але доволі важливих кроків. По-перше, краще заховайтеся кудись якнайдалі від людей, щоб вони не відволікали вас, а по-друге, візьміть до рук якийсь пристрій, щоб встановити таймер на сім секунд. Залишається лише побажати вам успіхів!

Визуальная головоломка на внимательность
Візуальна головоломка на уважність. Фото ілюстративне: УНІАН

Що ж, вам дійсно пощастило, якщо ви змогли відшукати унікальну гілку бананів серед таких самих. Але якщо ви так і не змогли вирішити цю загадку і побачили, що вже немає часу, не засмучуйтеся і спробуйте ще. Якщо немає бажання, пропонуємо вам поглянути, які банани відрізняються від інших.

Правильна відповідь — де унікальні банани

Уважно подивіться на картинку, а саме на її нижню частину. Там і можна побачити гілку бананів, які відрізняються своєю кількістю.

Правильный ответ на оптическую головоломку
Правильна відповідь на оптичну головоломку. Фото ілюстративне: УНІАН

Нагадаємо, ми писали про дуже важку оптичну ілюзію, де потрібно відшукати маленького котика серед безлічі сов. 

Раніше ми розповідали про непросту оптичну головоломку, в якій потрібно знайти дивного слоника. 

Також ми повідомляли про унікальну візуальну загадку, де потрібно правильно порахувати кількість яєць в лотку. 

оптична ілюзія
головоломка
тест на уважність
загадки

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