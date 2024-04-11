Хитра головоломка на рівень IQ — спробуйте правильно порахувати яйця у кошику

Оптична ілюзія, де потрібно правильно порахувати яйця. Фото: The Sun

Ви вважаєте себе найуважнішою людиною з найгострішим зором, яка вміє бачити те, що не помічають інші? Тоді доведіть це у новій оптичній головоломці, в якій потрібно правильно і уважно порахувати кількість яєць у кошику, не припустившись помилки.

Головоломку представили на The Sun.

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Оптична головоломка — порахуйте яйця у кошику

Перед собою ви бачите звичайний кошик, в якому лежить багато яєць у формі піраміди. Можливо, вам здається, що яєць там не так вже і багато, але це далеко не так, адже їх там не так вже і мало. Будьте уважні, адже лише 5% людей можуть одразу правильно розрахувати кількість яєць у кошику.

Якщо ви подивитеся на фотографію, то помітите, що яйця складені в чотири шари, і деякі з них не потрапили на перший план на цьому знімку. Це потрібно врахувати при вирішенні цієї загадки, щоб правильно порахувати яйця.

Щоб краще зрозуміти, скільки їх там, ретельно підготуйтеся до цього нелегкого виклику. По-перше, підіть до якогось місця, де нікого немає, щоб не відволікатися, і по-друге, приберіть все зайве навколо, щоб зосередитися виключно на ілюзії. Отже, якщо ви готові, бажаємо успіхів!

Велика кількість яєць у кошику. Фото: The Sun

Що ж, вам пощастило довести собі, що ви дійсно є уважною людиною, якщо ви правильно порахували яйця у кошику. Проте, якщо ви вказали неправильну кількість, не засмучуйтеся і спробуйте ще. Також ви можете подивитися, скільки ж яєць насправді.

Правильна відповідь — скільки яєць на фотографії

Припустимо, кошик — це звичайний квадрат, який має на дні чотири яйця за схемою чотири на чотири. Тоді в нижній частині всього 16 яєць. У наступному шарі лежить три на три, що додає до тої кількості ще дев’ять. У передостанньому шарі лежить чотири яйця, а останній складається з одного. У результаті — 30 яєць у кошику.

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