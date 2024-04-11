Хитрая головоломка на уровень IQ — попробуйте правильно посчитать яйца в корзине

Только 5% людей может правильно посчитать количество яиц в лотке
Вы считаете себя самым внимательным человеком с самым острым зрением, умеющим видеть то, что не замечают другие? Тогда докажите это в новой оптической головоломке, в которой нужно правильно и внимательно посчитать количество яиц в корзине, не допустив ошибки.
Головоломку представили на The Sun.
Оптическая головоломка — посчитайте яйца в корзине
Перед собой вы видите обычную корзину, в которой лежит много яиц в форме пирамиды. Возможно, вам кажется, что яиц там не так уж много, но это далеко не так, ведь их там не так уж и мало. Будьте внимательны, ведь всего 5% людей могут сразу правильно рассчитать количество яиц в корзине.
Если вы посмотрите на фотографию, то заметите, что яйца сложены в четыре слоя и некоторые из них не попали на первый план на этом снимке. Это нужно учесть при решении этой загадки, чтобы правильно посчитать яйца.
Чтобы лучше понять, сколько их там, тщательно подготовьтесь к этому нелегкому вызову. Во-первых, пойдите в какое-нибудь место, где никого нет, чтобы не отвлекаться, и во-вторых, уберите все лишнее вокруг, чтобы сосредоточиться исключительно на иллюзии. Итак, если вы готовы, желаем удачи!
Что ж, вам удалось доказать себе, что вы действительно внимательный человек, если вы правильно посчитали яйца в корзине. Однако, если вы указали неправильное количество, не огорчайтесь и попробуйте еще раз. Также вы можете посмотреть, сколько яиц на самом деле.
Правильный ответ — сколько яиц на фотографии
Предположим, корзина — это обычный квадрат, имеющий на дне четыре яйца по схеме четыре на четыре. Тогда в нижней части всего 16 яиц. В следующем слое лежит три на три, что добавляет к тому количеству еще девять. В предпоследнем слое лежит четыре яйца, а последний состоит из одного. В результате — 30 яиц в корзине.
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