Хитрая головоломка на уровень IQ — попробуйте правильно посчитать яйца в корзине

Оптическая иллюзия, где нужно правильно посчитать яйца. Фото: The Sun

Вы считаете себя самым внимательным человеком с самым острым зрением, умеющим видеть то, что не замечают другие? Тогда докажите это в новой оптической головоломке, в которой нужно правильно и внимательно посчитать количество яиц в корзине, не допустив ошибки.

Головоломку представили на The Sun.

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Оптическая головоломка — посчитайте яйца в корзине

Перед собой вы видите обычную корзину, в которой лежит много яиц в форме пирамиды. Возможно, вам кажется, что яиц там не так уж много, но это далеко не так, ведь их там не так уж и мало. Будьте внимательны, ведь всего 5% людей могут сразу правильно рассчитать количество яиц в корзине.

Если вы посмотрите на фотографию, то заметите, что яйца сложены в четыре слоя и некоторые из них не попали на первый план на этом снимке. Это нужно учесть при решении этой загадки, чтобы правильно посчитать яйца.

Чтобы лучше понять, сколько их там, тщательно подготовьтесь к этому нелегкому вызову. Во-первых, пойдите в какое-нибудь место, где никого нет, чтобы не отвлекаться, и во-вторых, уберите все лишнее вокруг, чтобы сосредоточиться исключительно на иллюзии. Итак, если вы готовы, желаем удачи!

Большое количество яиц в корзине. Фото: The Sun

Что ж, вам удалось доказать себе, что вы действительно внимательный человек, если вы правильно посчитали яйца в корзине. Однако, если вы указали неправильное количество, не огорчайтесь и попробуйте еще раз. Также вы можете посмотреть, сколько яиц на самом деле.

Правильный ответ — сколько яиц на фотографии

Предположим, корзина — это обычный квадрат, имеющий на дне четыре яйца по схеме четыре на четыре. Тогда в нижней части всего 16 яиц. В следующем слое лежит три на три, что добавляет к тому количеству еще девять. В предпоследнем слое лежит четыре яйца, а последний состоит из одного. В результате — 30 яиц в корзине.

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