Оптична ілюзія на уважність — відшукайте маленького горобця серед магнолій за 7 секунд

Оптична ілюзія, де потрібно знайти горобця. Фото: УНІАН

А чи вмієте ви вирішувати складні задачки, які під силу тільки найуважнішим людям? Спробуйте себе у новій оптичній головоломці, яка здатна буквально "зламати" очі, і дізнайтеся, чи входите ви до числа кмітливих людей з гострим зором.

Головоломку представили на "УНІАН".

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Оптична головоломка — знайдіть горобця за сім секунд

Надворі весна, отже час для неймовірно красивих квітів, які буквально заворожують собою. Перед собою ви бачите красиве дерево таких весняних квітів, як магнолії. Дивлячись на них, одразу виникає відчуття тепла і чудових ароматів.

Але це не просто фотографія, це оптична ілюзія, яка може показати, чи вмієте ви бачити неочевидні речі. Спробуйте знайти на цій фотографії маленького хитрого горобчика, яка заховався серед квітів. Але намагайтеся зробити це за сім секунд.

Однак, перш, ніж приймати цей виклик, зробіть декілька простих, але досить важливих речей. Спочатку приберіть все, що може відволікати вашу увагу, а потім візьміть до рук пристрій і встановіть таймер на сім секунд. Тепер ви точно готові, тому бажаємо успіхів!

Оптична ілюзія на уважність. Фото: УНІАН

Що ж, ви є дуже спостережливою людиною з гарним зором, якщо вам вдалося побачити маленьку пташку. Проте, якщо ви помітили, що на таймері вже сплинув час, а ви так і не знайшли горобця, не засмучуйтеся і спробуйте ще. Також можете подивитися, де ж заховався горобець.

Правильна відповідь — де горобець

Подивіться уважно на фотографію і зверніть увагу на ліву частину цього знімку. Саме там і заховався хитрий горобець, який, ймовірно, чекає, поки його знайдуть.

Правильна відповідь на оптичну ілюзію. Фото: УНІАН

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