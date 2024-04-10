Оптическая иллюзия на внимательность — отыщите маленького воробья среди магнолий за 7 секунд

Оптическая иллюзия, где нужно найти воробья. Фото: УНИАН

А умеете ли вы решать сложные задачи, которые по силам только самым внимательным людям? Попробуйте себя в новой оптической головоломке, которая способна буквально "сломать" глаза, и узнайте, входите ли вы в число сообразительных людей с острым зрением.

Головоломку представили на "УНИАН".

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Оптическая головоломка — найдите воробья за семь секунд

На улице весна, значит время для невероятно красивых цветов, буквально завораживающих собой. Перед собой вы видите красивое дерево таких весенних цветов, как магнолии. Глядя на них, сразу возникает ощущение тепла и прекрасных ароматов.

Но это не просто фотография, это оптическая иллюзия, которая может показать, умеете ли вы видеть неочевидные вещи. Попытайтесь найти на этой фотографии маленького хитрого воробушка, который спрятался среди цветов. Но старайтесь сделать это за семь секунд.

Однако, прежде, чем принимать этот вызов, сделайте несколько простых, но достаточно важных вещей. Сначала уберите все, что может отвлечь ваше внимание, затем возьмите в руки устройство и установите таймер на семь секунд. Теперь вы точно готовы, поэтому желаем удачи!

Оптическая иллюзия на внимательность. Фото: УНИАН

Что ж, вы являетесь очень наблюдательным человеком с хорошим зрением, если вам удалось увидеть маленькую птичку. Однако, если вы заметили, что на таймере уже прошло время, а вы так и не нашли воробья, не огорчайтесь и попробуйте еще. Также можете посмотреть, где же спрятался воробей.

Правильный ответ — где воробей

Внимательно посмотрите на фотографию и обратите внимание на левую часть этого снимка. Там-то и спрятался хитрый воробей, который, вероятно, ждет, пока его найдут.

Правильный ответ на оптическую иллюзию. Фото: УНИАН

Напомним, мы писали о непростой оптической головоломке, где нужно найти морскую лошадку.

Раньше мы рассказывали о нелегкой оптической иллюзии, где нужно найти уникальную писанку.

Также мы сообщали о яркой оптической головоломке, где нужно заметить четыре лица.