Оптична головоломка: перевірте, хто швидше знайде відмінності між малюнками, ви чи ваші діти

Весела головоломка для дітей та дорослих — знайдіть три відмінності між малюнками
Дві однакові картинки з веселим песиком, який живе в гарній будці, більше схожій на будиночок. Але між ними є три відмінності — знайдіть їх.
Завдання запропонував канал Dumapp.
Оптична головоломка "Песик"
Спробуйте знайти відмінності, хоча це й важко.
Для дітей час на виконання завдання — 60 секунд, дорослі мають впоратися за 12 секунд. Хоча в реальності діти можуть розв'язати головоломку швидше за батьків.
Користь від головоломок для дітей
- Стимулюють мозкову активність.
- Дарують емоційне задоволення і почуття виконаного обов'язку.
- Покращують пам'ять і швидкість мислення, обробки інформації.
- Покращують концентрацію.
- Допомагають боротися з нудьгою.
Також користь головоломок полягає в привчанні дітей до самостійності. Адже їм необхідно самим розв'язати задачу. Такий навик допоможе в житті працювати над серйозними проєктами.
Вже знайшли три відмінності?
Правильна відповідь
Раніше ми пропонували веселі оптичні головоломки на порівняння — тут і тут.
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