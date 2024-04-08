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Весела головоломка для дітей та дорослих — знайдіть три відмінності між малюнками

8 квітня 2024 07:25
636d0c48a7a67-anna-tyshchuk-avtor-razdela-astrolohyya-1.jpg - Ганна Тищук
Ганна Тищук
редактор
Оптична головоломка: перевірте, хто швидше знайде відмінності між малюнками, ви чи ваші діти
Бачите три відмінності? Малюнок: dumapp
636d0c48a7a67-anna-tyshchuk-avtor-razdela-astrolohyya-1.jpg - Ганна Тищук
Ганна Тищук
редактор

Дві однакові картинки з веселим песиком, який живе в гарній будці, більше схожій на будиночок. Але між ними є три відмінності — знайдіть їх.

Завдання запропонував канал Dumapp.

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Весела головоломка для дітей та дорослих — знайдіть три відмінності між малюнками - фото 1

Спробуйте знайти відмінності, хоча це й важко.

Для дітей час на виконання завдання — 60 секунд, дорослі мають впоратися за 12 секунд. Хоча в реальності діти можуть розв'язати головоломку швидше за батьків.

Користь від головоломок для дітей

  • Стимулюють мозкову активність.
  • Дарують емоційне задоволення і почуття виконаного обов'язку.
  • Покращують пам'ять і швидкість мислення, обробки інформації.
  • Покращують концентрацію.
  • Допомагають боротися з нудьгою.

Також користь головоломок полягає в привчанні дітей до самостійності. Адже їм необхідно самим розв'язати задачу. Такий навик допоможе в житті працювати над серйозними проєктами.

Вже знайшли три відмінності?

Правильна відповідь

Весела головоломка для дітей та дорослих — знайдіть три відмінності між малюнками - фото 2

Раніше ми пропонували веселі оптичні головоломки на порівняння — тут і тут.

мозок
оптична ілюзія
зір
інтелект
тест
головоломка

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