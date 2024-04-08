Оптична головоломка: перевірте, хто швидше знайде відмінності між малюнками, ви чи ваші діти

Бачите три відмінності? Малюнок: dumapp

Дві однакові картинки з веселим песиком, який живе в гарній будці, більше схожій на будиночок. Але між ними є три відмінності — знайдіть їх.

Завдання запропонував канал Dumapp.

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Спробуйте знайти відмінності, хоча це й важко.

Для дітей час на виконання завдання — 60 секунд, дорослі мають впоратися за 12 секунд. Хоча в реальності діти можуть розв'язати головоломку швидше за батьків.

Користь від головоломок для дітей

Стимулюють мозкову активність.

Дарують емоційне задоволення і почуття виконаного обов'язку.

Покращують пам'ять і швидкість мислення, обробки інформації.

Покращують концентрацію.

Допомагають боротися з нудьгою.

Також користь головоломок полягає в привчанні дітей до самостійності. Адже їм необхідно самим розв'язати задачу. Такий навик допоможе в житті працювати над серйозними проєктами.

Вже знайшли три відмінності?

Правильна відповідь

Раніше ми пропонували веселі оптичні головоломки на порівняння — тут і тут.