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Веселая головоломка для детей и взрослых — найдите три отличия между рисунками

8 апреля 2024 07:25
636d0c48a7a67-anna-tyshchuk-avtor-razdela-astrolohyya-1.jpg - Анна Тищук
Анна Тищук
редактор
Оптическая головоломка: проверьте, кто быстрее найдет отличия между рисунками, вы или ваши дети
Видите три отличия? Рисунок: dumapp
636d0c48a7a67-anna-tyshchuk-avtor-razdela-astrolohyya-1.jpg - Анна Тищук
Анна Тищук
редактор

Две одинаковые картинки с веселой собачкой, которая живет в красивой будке, больше похожей на домик. Но между ними есть три отличия — найдите их.

Задание предложил канал Dumapp.

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Веселая головоломка для детей и взрослых — найдите три отличия между рисунками - фото 1

Попытайтесь найти отличия, хотя это и трудно.

Для детей время на выполнение задания — 60 секунд, взрослые должны справиться за 12 секунд. Хотя в реальности дети могут решить головоломку быстрее родителей.

Польза от головоломок для детей

  • Стимулируют мозговую активность.
  • Дарят эмоциональное удовольствие и чувство исполненного долга.
  • Улучшают память и быстроту мышления, обработки информации.
  • Улучшают концентрацию.
  • Помогают бороться со скукой.

Также польза головоломок заключается в приучении детей к самостоятельности. Им ведь необходимо самим решить задачу. Такой навык поможет в жизни работать над серьезными проектами.

Уже нашли три отличия?

Правильный ответ

Веселая головоломка для детей и взрослых — найдите три отличия между рисунками - фото 2

Ранее мы предлагали веселые оптические головоломки для сравнения — здесь и здесь.

мозг
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тест
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