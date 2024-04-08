Оптическая головоломка: проверьте, кто быстрее найдет отличия между рисунками, вы или ваши дети

Веселая головоломка для детей и взрослых — найдите три отличия между рисунками
Две одинаковые картинки с веселой собачкой, которая живет в красивой будке, больше похожей на домик. Но между ними есть три отличия — найдите их.
Задание предложил канал Dumapp.
Оптическая головоломка "Песик"
Попытайтесь найти отличия, хотя это и трудно.
Для детей время на выполнение задания — 60 секунд, взрослые должны справиться за 12 секунд. Хотя в реальности дети могут решить головоломку быстрее родителей.
Польза от головоломок для детей
- Стимулируют мозговую активность.
- Дарят эмоциональное удовольствие и чувство исполненного долга.
- Улучшают память и быстроту мышления, обработки информации.
- Улучшают концентрацию.
- Помогают бороться со скукой.
Также польза головоломок заключается в приучении детей к самостоятельности. Им ведь необходимо самим решить задачу. Такой навык поможет в жизни работать над серьезными проектами.
Уже нашли три отличия?
Правильный ответ
Ранее мы предлагали веселые оптические головоломки для сравнения — здесь и здесь.
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