Оптическая головоломка: проверьте, кто быстрее найдет отличия между рисунками, вы или ваши дети

Видите три отличия? Рисунок: dumapp

Две одинаковые картинки с веселой собачкой, которая живет в красивой будке, больше похожей на домик. Но между ними есть три отличия — найдите их.

Задание предложил канал Dumapp.

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Попытайтесь найти отличия, хотя это и трудно.

Для детей время на выполнение задания — 60 секунд, взрослые должны справиться за 12 секунд. Хотя в реальности дети могут решить головоломку быстрее родителей.

Польза от головоломок для детей

Стимулируют мозговую активность.

Дарят эмоциональное удовольствие и чувство исполненного долга.

Улучшают память и быстроту мышления, обработки информации.

Улучшают концентрацию.

Помогают бороться со скукой.

Также польза головоломок заключается в приучении детей к самостоятельности. Им ведь необходимо самим решить задачу. Такой навык поможет в жизни работать над серьезными проектами.

Уже нашли три отличия?

Правильный ответ

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