Оптична головоломка: знайдіть приховані обличчя, які дивляться на дівчинку-ласунку

Шукаємо приховані обличчя. Малюнок: Brightside

Похід дівчинки з татом в кондитерську завершився дивовижною пригодою. Лише люди з високим IQ зможуть знайти чотири обличчя на малюнку за 12 секунд.

Завдання запропонувала The Sun.

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Щоб не втратити навіть найменших шансів на успіх, гравцям знадобиться надзвичайно гострий зір та уважність до усіх деталей.

Але якщо вдасться зібрати докупи свої найкращі когнітивні здібності, можна стати одним з тих небагатьох, кому вдасться подолати цей виклик.

На зображенні, наданому Jagran Josh, бачимо тата і його доньку, які розглядають апетитні на вигляд торти та тістечка. Водночас серед солодощів на вітрині, ховаються чотири обличчя.

Ви вже знайшли їх? Якщо ні, не переймайтеся, ми покажемо рішення.

Правильна відповідь

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