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Головоломка з дівчинкою, тортом і таємними обличчями — розв'яжіть за 12 секунд

5 квітня 2024 07:25
636d0c48a7a67-anna-tyshchuk-avtor-razdela-astrolohyya-1.jpg - Ганна Тищук
Ганна Тищук
редактор
Оптична головоломка: знайдіть приховані обличчя, які дивляться на дівчинку-ласунку
Шукаємо приховані обличчя. Малюнок: Brightside
636d0c48a7a67-anna-tyshchuk-avtor-razdela-astrolohyya-1.jpg - Ганна Тищук
Ганна Тищук
редактор

Похід дівчинки з татом в кондитерську завершився дивовижною пригодою. Лише люди з високим IQ зможуть знайти чотири обличчя на малюнку за 12 секунд.

Завдання запропонувала The Sun.

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Головоломка з дівчинкою, тортом і таємними обличчями — розв'яжіть за 12 секунд - фото 1

Щоб не втратити навіть найменших шансів на успіх, гравцям знадобиться надзвичайно гострий зір та уважність до усіх деталей.

Але якщо вдасться зібрати докупи свої найкращі когнітивні здібності, можна стати одним з тих небагатьох, кому вдасться подолати цей виклик.

На зображенні, наданому Jagran Josh, бачимо тата і його доньку, які розглядають апетитні на вигляд торти та тістечка. Водночас серед солодощів на вітрині, ховаються чотири обличчя.

Ви вже знайшли їх? Якщо ні, не переймайтеся, ми покажемо рішення.

Правильна відповідь

Головоломка з дівчинкою, тортом і таємними обличчями — розв'яжіть за 12 секунд - фото 2

Раніше ми пропонували веселі оптичні головоломки — тут і тут.

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