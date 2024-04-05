Оптическая головоломка: найдите скрытые лица, смотрящие на девочку-сладкоежку

Ищем скрытые лица. Рисунок: Brightside

Поход девочки с папой в кондитерскую завершился удивительным происшествием. Только люди с высоким IQ смогут найти четыре лица на картинке за 12 секунд.

Задание предложила The Sun.

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Оптическая головоломка "4 лица"

Чтобы не потерять даже малейших шансов на успех, игрокам понадобится чрезвычайно острое зрение и внимательность ко всем деталям.

Но если удастся собрать вместе свои лучшие когнитивные способности, можно стать одним из немногих, кому удастся преодолеть этот вызов.

На изображении, предоставленном Jagran Josh, видим папу и его дочь, которые рассматривают аппетитные с виду торты и пирожные. В то же время среди сладостей на витрине скрываются четыре лица.

Вы уже нашли их? Если нет, не беспокойтесь, мы покажем решение.

Правильный ответ

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