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Головоломка с девочкой, тортом и тайными лицами — решите за 12 секунд

5 апреля 2024 07:25
636d0c48a7a67-anna-tyshchuk-avtor-razdela-astrolohyya-1.jpg - Анна Тищук
Анна Тищук
редактор
Оптическая головоломка: найдите скрытые лица, смотрящие на девочку-сладкоежку
Ищем скрытые лица. Рисунок: Brightside
636d0c48a7a67-anna-tyshchuk-avtor-razdela-astrolohyya-1.jpg - Анна Тищук
Анна Тищук
редактор

Поход девочки с папой в кондитерскую завершился удивительным происшествием. Только люди с высоким IQ смогут найти четыре лица на картинке за 12 секунд.

Задание предложила The Sun.

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Головоломка с девочкой, тортом и тайными лицами - развяжите за 12 секунд - фото 1

Чтобы не потерять даже малейших шансов на успех, игрокам понадобится чрезвычайно острое зрение и внимательность ко всем деталям.

Но если удастся собрать вместе свои лучшие когнитивные способности, можно стать одним из немногих, кому удастся преодолеть этот вызов.

На изображении, предоставленном Jagran Josh, видим папу и его дочь, которые рассматривают аппетитные с виду торты и пирожные. В то же время среди сладостей на витрине скрываются четыре лица.

Вы уже нашли их? Если нет, не беспокойтесь, мы покажем решение.

Правильный ответ

Головоломка с девочкой, тортом и тайными лицами - развяжите за 12 секунд - фото 2

Ранее мы предлагали веселые оптические головоломки — здесь и здесь.

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оптическая иллюзия
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