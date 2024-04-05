Оптическая головоломка: найдите скрытые лица, смотрящие на девочку-сладкоежку

Головоломка с девочкой, тортом и тайными лицами — решите за 12 секунд
Поход девочки с папой в кондитерскую завершился удивительным происшествием. Только люди с высоким IQ смогут найти четыре лица на картинке за 12 секунд.
Задание предложила The Sun.
Оптическая головоломка "4 лица"
Чтобы не потерять даже малейших шансов на успех, игрокам понадобится чрезвычайно острое зрение и внимательность ко всем деталям.
Но если удастся собрать вместе свои лучшие когнитивные способности, можно стать одним из немногих, кому удастся преодолеть этот вызов.
На изображении, предоставленном Jagran Josh, видим папу и его дочь, которые рассматривают аппетитные с виду торты и пирожные. В то же время среди сладостей на витрине скрываются четыре лица.
Вы уже нашли их? Если нет, не беспокойтесь, мы покажем решение.
Правильный ответ
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