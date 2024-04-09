Святкова головоломка до Великодня — знайдіть унікальну писанку серед 127 інших за 11 секунд

Візуальна головоломка, де потрібно знайти унікальну писанку. Фото ілюстративне: УНІАН

Наближається свято Великодня, яке цього року припадає на п’яте травня, тому навколо з’являється багато речей на цю тему. Наприклад, великодня тема пов’язана навіть з візуальними головоломками, які можуть розкрити у вас неочікувані таланти.

Головоломку представили на "УНІАН".

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Оптична головоломка — знайдіть унікальну писанку за 11 секунд

Перед вами є картинка, на якій зображено 127 писанок до Великодня. Здається, ніби всі вони є повністю ідентичними, втім, це далеко не так, адже серед цієї величезної кількості розфарбованих яєць є те, яке відрізняється від інших.

Спробуйте знайти унікальну писанку серед 127 інших, і зробіть це менш, ніж за 11 секунд. Але будьте обережними, адже ця головоломка може викликати запаморочення, оскільки на картинці зображена велика кількість однакових яєць.

Однак, перш, ніж вирішувати цю оптичну головоломку, зробіть декілька простих, але дуже важливих кроків. По-перше, приберіть все те, що може відволікати вашу увагу, а по-друге, встановіть таймер на будь-якому пристрої, який є під рукою, на 11 секунд. Отже, бажаємо успіхів!

Візуальна головоломка на перевірку уважності. Фото ілюстративне: УНІАН

Що ж, якщо вам вдалося знайти унікальну писанку, це означає, що ви є дуже спостережливою людиною з гострим зором. А якщо ви так і не знайшли писанку, яка відрізняється від 127 інших, не засмучуйтеся і спробуйте ще раз. Також можете подивитися на відповідь.

Правильна відповідь — яка писанка відрізняється від інших

Зверніть увагу на десятий стовпчик зліва і на четвертий рядок знизу, і саме там ви і побачите писанку, яка має інші кольори забарвлення.

Правильна відповідь на візуальну головоломку. Фото ілюстративне: УНІАН

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