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Тільки той, хто любить тваринок, може знайти мавпу за 8 секунд

5 квітня 2024 06:00
636d0c48a7a67-anna-tyshchuk-avtor-razdela-astrolohyya-1.jpg - Ганна Тищук
Ганна Тищук
редактор
Мила сімейна головоломка на рівень IQ — знайдіть мавпу в зоопарку за 8 секунд
Оптична головоломка, де потрібно знайти мавпу. Фото ілюстративне: Jagranjosh
636d0c48a7a67-anna-tyshchuk-avtor-razdela-astrolohyya-1.jpg - Ганна Тищук
Ганна Тищук
редактор

Якщо ви вже втомилися від роботи або ваш настрій сказав вам "бувай!", є чудовий спосіб відволіктися на цікаву загадку. Спробуйте знайти маленьку мавпочку в зоопарку за короткий проміжок часу і дізнайтеся, чи є ви спостережливою людиною з гострим зором.

Головоломку представили на Jagranjosh.

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Оптична головоломка — знайдіть мавпу в зоопарку за вісім секунд

Перед собою ви можете помітити доволі гармонійну картинку, на якій звичайна сім’я розважається в зоопарку. На малюнку жінка зі своєю донькою спостерігає за тваринами, її маленький син годує жирафів, а чоловік фотографує цю ідилію. 

Також можна побачити і сім’ю жирафів, які насолоджуються природою і їжею від хлопчика. Серед них заховалася хитра мавпочка, яку вам, власне, і потрібно знайти в цій оптичній головоломці. Однак, зробити вам це потрібно лише за вісім секунд.

Якщо ви входите до числа справжніх сміливцев і готові прийняти цей непростий виклик, радимо вам зробити декілька важливих кроків. Перший крок — відкладіть всі свої справи і заховайтеся від всіх, щоб не відволікатися, а другий крок — встановіть таймер на якомусь пристрою. Що ж, якщо ви готові, бажаємо успіхів!

Оптическая головоломка на внимательность
Оптична головоломка на уважність. Фото ілюстративне: Jagranjosh

Ви є дуже спостережливою людиною, якщо вам вдалося відшукати мавпу, яка проникла до інших тварин. Якщо ж ви не змогли вирішити цю загадку, можете спробувати ще або ж подивитися, де ж вона заховалася насправді. 

Правильна відповідь — де мавпа

Якщо ви подивитеся на ліву частину картинки, то побачите там жовте листя, яким, ймовірно, харчуються жирафи. Під ними і заховалася маленька мавпочка. 

Правильный ответ на оптическую головоломку
Правильна відповідь на оптичну головоломку. Фото ілюстративне: Jagranjosh

Нагадаємо, ми писали про надважку оптичну головоломку, де потрібно знайти собаку. 

Раніше ми розповідали про яскраву оптичну головоломку, де потрібно відшукати шість гусениць.

Також ми повідомляли про яскраву головоломку до Великодня, де потрібно знайти маленьке цуценя. 

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тест на уважність
загадки

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